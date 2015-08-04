综述：抑制做空举措频出助A股大力反弹 市场情绪未稳限制量能

图为投资者们在券商营业部股票信息电子屏前聊天。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京8月4日（作者 张晓翀） - 在监管层一系列限制做空的措施出台后，近日缩量下跌的中国股市沪综指周二又迎来大幅反弹，创近一个月单日最大涨幅。分析师指出，政策累积效应的利好促今日市场人气明显回暖，此前大跌个股成反弹主力，但短期成交量未明显放大，市场情绪亦难恢复到之前水平，短线超跌反弹特征明显，反弹能否持续尚待观察。

多位分析师指出，近期管理层对市场采取的监管措施不断，逐渐对市场做空的力量形成一定的抑制，特别是今日出台的融券规则的修改和部分证券公司暂停融券业务对投资者有较明显的心理影响，成为导致整个市场短期多空气氛扭转的非常重要的因素。

“我觉得主要是市场做空的力量形成一定的抑制，一旦做空的动力被减弱，可能会引发市场多头的反扑，这点可能是带动反弹非常重要的因素。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出。

他并认为，当前整个市场投资者情绪仍然比较脆弱，此时一旦有大笔抛单出现的时候，对投资者信心冲击非常大，目前可能有力量利用融券的工具对市场进行进一步的打压，特别是融券对中小盘股影响是比较大的。监管层现在把利用融券做空的力量抑制住了，可能就会引发多头力量的反扑。

沪综指.SSEC收涨3.69%，成交4,632.5亿元人民币。沪深300指数.CSI300收涨3.11%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5收升5.99%。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.74亿元。杠杆资金方面，本周一两融余额继续下降，至约1.3万亿水平，主动降杠杆的步伐没有停下。

沪深证交所今日宣布改融券为T+1交易，此举旨在限制原T+0交易时的日内回转交易；中信证券(600030.SS)(6030.HK)、长城证券和华泰证券(601688.SS)(6886.HK)等券商迅速配合融券交易新规暂停融券业务；上海证交所周一对四个存在严重异常交易行为的证券账户采取盘中暂停账户交易的监管措施。证监会上周五表示，正对具程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证券所随后宣布对34个账号限制交易三个月。

银河证券投资顾问吴俊认为，融券改为T+1交易后很多量化对冲策略就无法实施了，限制做空的本质是为了打破市场以国家队做对手进行高抛低吸的策略。证金公司借“基”入市所依托的五只新基金并非全都主投蓝筹股，其中灵活配置型基金可以兼顾中小创个股，这无疑也提振了市场人气和信心。

不过分析师预计，后市政策的不确定性仍存在，市场情绪不稳造成投资者持股时间较短，快进快出的交易行为明显，容易造成指数的暴涨暴跌。后市反弹高度取决于未来的量能和市场情绪的变化，目前市场成交量能基本持平的前提下，市场整体来说还是超跌反弹。

“这个反弹还是区间震荡的反弹，我觉得可能是3,600到4,000点左右这样一个反弹。”朱礼旭认为，沪综指在上涨到4,000点以上的时候，需要密切观察管理层政策的动向。

**融券规则修改对券商影响有限**

国元证券分析师王明利指出，证券公司融券规模本来就很小，目前券商股的盈利和估值水平适合进行价值投资，但是证券公司下半年盈利增速比上半年将有所回落，所以从这个角度来看，如果股价是反映对未来预期的话，券商股的上涨空间有限。

但他同时指出，现在部分证券公司停止融券业务，对行情的实质影响主要体现在心理层面，原先通过卖空ETF尾盘再回补股票的操作方式，可能难以维系。改融券为T+1交易还是有效果的，新规则限制了一些融券做空的人短线交易。

“有人会认为存在卖空ETF尾盘再回补股票的操作方式，可能有一个害怕恐慌的心理在里面，现在恐慌情绪就淡了。 ”王明利说。

中信建投分析师安尉亦称，今日政策层面不断释放利好是希望从制度上对“恶意做空”进行规范，而市场对长远的制度建设都是欢迎的。

中国上海和深圳两大证交所周一晚间同时发布公告，分别修订各自的融资融券交易实施细则，明确规定投资者在融券卖出后，需自次一交易日方可偿还相关融券负债。该项规定对于目前利用融券业务变相实现日内多次回转交易的投资者进行了一定限制。

在沪深证交所对融资融券规则紧急做出修改后，中国最大券商--中信证券等多家券商周二起暂停其融券卖出业务。中信证券称，暂停融券业务是为配合规则修改进行业务系统的改造，待系统改造完成后再恢复。（完）

(审校 林高丽)

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