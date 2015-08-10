综述：国企股爆发中国股市放量劲升 后续反弹仍需量能配合

路透北京8月10日（作者 张晓翀） - 受中远、中海可能重组的利好消息提振，中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。今日央企改革板块领涨大盘，有效提振人气回暖。惟后续反弹力度和节奏仍需量能配合，沪综指4,000点技术压力较大。

分析师普遍指出，上周成交量连续萎缩说明做空动能基本释放完毕。目前市场整体政策环境比较宽松，投资者信心逐步修复，短期大盘走势将以震荡向上格局为主。沪综指4,000点成为制约大盘上涨的压力位，反弹能否持续关键看量能是否持续放大。

“今天成交量较前几个交易日放大，前几天回调之后有一个短线筑底的过程，筑底之后这两天市场有一定程度的回暖。”信达证券策略分析师艾宜表示，“现在就定义一个阶段性的反弹比较合适。”

国元证券策略分析师王明利亦表示，今日市场大涨已令短期走势方向明确，但由于信心恢复仍需要较长过程，观望气氛将主导近期市场的运行，短线大盘向上过程不会一蹴而就，任何方向上的选择，都需吸引观望者参与，以强化这种趋势。

国都证券研报指出，当前市场信心脆弱、指数区间震荡预期较为一致，资金交易行为短期化与波动性明显加剧，近期融资盘、保证金、新增股票与基金账户数及沪股通买卖等来看，均呈现短期化与反复波动的特点，也印证市场“滑头”倾向明显。

首创证券策略分析师邵帅称，中国主要综合航运企业中海集团和中远集团下属上市公司集体停牌再度激发了市场对国企改革和央企整合的预期，且相关品种目前仍处在大幅回落后价格偏低的状态，短期股价弹性较好，其上涨对于指数的贡献也比较明显。

沪综指.SSEC收报3,928.415点，涨184.21点或4.92%，此前最大单日涨幅为7月9日的5.76%。上证A股今日成交6,516.1亿元人民币，上日为4,448亿元。今天船舶、航空和央企改革板块涨幅居前，中国船舶(600150.SS)、中国重工(601106.SS)均收报涨停。

中国远洋(1919.HK)(601919.SS)、中远航运(600428.SS)、中海集运(601866.SS)、中海发展(600026.SS)、及中海科技(002401.SZ)上周六同时公告称，因正在筹划重大事项，且该事项尚存在不确定性，公司股票自8月10日开市起停牌。

分析师预计，从趋势上看，目前市场短期整体趋势向好的，但市场资金面变化较为频繁，市场情绪与信心极易受消息面扰动，资金较多选择短期交易，市场驱动力正步入易跌难涨的弱平衡阶段，上涨速度会比之前有所下降。

**国企改革概念股再度发力**

国企改革概念作为今年下半年市场普遍认同的热点，要重点关注整合重组和国有资本投资运营公司试点两条主线。该板块热点能否持续的关键还是要看央企重组的逻辑是否清晰，首先要看顶层设计的具体方案，在这一前提明确之前，这一板块更多的还是题材炒作。

“当然央企改革也不是很大的利好，也要分情况看。”王明利称。

他并认为，资产注入性质的国企改革可能是真实的利好，因为上市公司估值一般含有流动性溢价。如果国企改革只是简单的上市公司合并，则不能太乐观，已上市公司合并后的新公司体量将非常大，股价涨幅需要综合考虑资金量和市值规模。

中信证券研报显示，央企大部分集中在传统行业，需求增长明显放缓，企业经营越来越困难。从产业角度来看，市场格局分散、产业集中度不高，制约了企业竞争力提升。要实现央企做大做强做优的目标，通过整合重组来优化国有经济布局、提升竞争力是必经之路。

“国有企业改革同样的容易出现短期很大的涨幅，但是它实际的改革进程可能没有想像的那么快，所以也要谨防在短期冲高后的回吐。”艾宜称，国企改革股行情肯定是进两步退一步实现的，不是一蹴而就的。

此前国家主席习近平提出国企改革的有关言论，预示国企改革顶层设计方案基本明朗，或有望于近期出台，方案或重点包括分类监管、混合所有制改革、员工持股、并购重组等内容。（完）

(发稿 张晓翀/吴晓龙；审校 黄凯)

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