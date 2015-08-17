焦点：中国股市摆脱“重症监护”重返自主运行 震荡料是近期主基调

图为上海一家券商营业部内，股民在看电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透上海8月17日（作者 林琦） - 中国股市经历罕见股灾并获“政府军”进场救市后月余，监管层终于宣布其脱离“重症监护”状态，国家队主力中证金表态一般不入市操作，将大盘走向的决定权重新交还给了市场和投资者。

在中证金这支最重要的买方力量淡出后，投资者将把目光重新投向股市基本面、资金面和消息面，在外围资金短期难以大规模入市、经济基本面仍较疲弱以及题材有限的情况下，料震荡将是A股市场近期的主基调。

“原来的杠杆牛不再存在，基本面不配合，改革牛也有不确定因素，国企改革的套路和目标都不清晰，所以大盘短期想出现牛市概率很小。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

国泰君安策略团队认为，自7月初的股灾以来，救市以及相关政策变化是A股市场的主旋律。救市政策和目标在较长的一段时间内并不明确，这使得A股存在较大的波动空间。这种暂时的震荡状态正在由新的超预期变量所驱动，市场的波动区间可能会放大。

国泰君安最新策略简评认为，八月份沪综指的波动区间仍然会维持在3,400到4,300的区间之中，但九月之后市场向下调整的压力正在逐步增加。

上周五中国证监会新闻发言人邓舸指出，今后若干年，中证金不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

他还表示，中证金入市购买股票，对于维护股市稳定、防范系统性风险发挥了积极作用。随着市场由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动，应更加注重发挥市场自我调节的作用，通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制。

这番表态被绝大多数业内人士解读为中证金的托市义务有望暂时解除。

6月中旬以来，中国股市出现暴跌，近一个月内累计最大跌幅达35%。以中证金为代表的国家队入场救市，为市场提供流动性，业内估计中证金实际投入的救市资金达1万亿元人民币左右。

“大盘今后将靠自己走路了。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出，“这就是说未来不一定每次大盘下跌时，总有国家队入场护盘。”

不过他认为，大盘往下暂时没有太多空间，因为政策托市的威摄力仍在，估计沪综指一旦跌破3,500点后，国家队护盘动作依然会出现。

中国股市周一先抑后扬，市场消化了中证金淡出消息后震荡走高，沪综指.SSEC收报3,993.67点，涨0.71%。预计短线大盘将继续整理消化结构性估值压力，之后再度震荡上行。

**存量博弈，题材当道**

“现在就是考验股市自己运行的稳定性了。”钱启敏表示，恢复自主运行后，市场的资金面将主要依赖自身的“供血”机制。目前来看，股市的资金面仍较弱。

被拿走拐杖的中国股市，将会重新蹒跚学步。尽管券商自营和上市公司大股东六个月内不能减持的禁令还未取消，新股发行暂未恢复，但市场资金面依然不能令人乐观，原先支撑“疯牛”走势的融资盘规模已大不如从前了。

沪深两市融资融券规模已由6月的2.3万亿元峰值降至近期的1.3-1.4万亿元；原本至少数千亿元的场外融资也基本烟消云散，且受政策面限制短期难以恢复；而股灾令新股民损失惨重，场外增量资金暂时也不会入场，部分场内存量资金可能也会见好就收，逢高趁机离场。

上述这些因素确定了未来A股主要由存量资金推动，题材和热点将作为活跃人气的重要引子。有分析师指出，国企改革、互联网+、军工等近期热门题材，短期需要新的元素来包装。

国都证券策略团队指出，改革创新仍将是未来不变的主线，京津冀协同发展与一带一路的内外区域优化、“互联网+”行动与中国制造2025战略引领的转型升级、“十三五”规划为主的改革创新动力，将在逐步推进落实中释放，有望成为下阶段市场的主要驱动力。

而由存量资金博弈营造的短期震荡格局料无法长期延续，一旦热点及题材股的炒作退潮，大盘仍将回归其基本趋势。 国泰君安在报告中表示，A股震荡区间未来可能被超预期事件所打破。人民币贬值和证监会相关表态等变化明显超出市场预期框架，市场均衡震荡区间可能在未来一段时间被市场自身运行的力量所打破。（完）

(审校 曾祥进)

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