综述：中国股市暴跌逾6%再现千股跌停 市场信心脆弱如惊弓之鸟

图为北京一家券商营业部内的一名股民。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京8月18日（作者 张晓翀） - 中国股市沪综指周二收挫逾6%创三周最大单日跌幅，两市重回千股跌停模式。有迹象表明，在监管层宣布更加注重发挥市场自我调节的作用后，A股市场本身仍十分脆弱。

分析人士指出，在证监会宣布中证金公司稳定市场的方式出现变化后，市场情绪受到影响，投资者心理预期和操作逻辑随之调整，短期经过连续上涨后，热点板块出现退潮，在买盘不足的情况下大盘再陷大幅调整。

“现在整个市场信心的情况有一点动摇，因为之前在反弹的过程中一直都没有放量。”信达证券策略分析师艾宜表示。

沪综指.SSEC收报3,748.164点，大跌245.504点或6.15%；此前最大单日跌幅为7月27日的8.48%。上证A股今日成交7,214亿元人民币，上日为6,256亿元。今日期指大幅收跌，中证500期指除主力8月合约跌9.63%外，其余三个合约均跌停报收。

首创证券策略分析师邵帅表示，目前市场主要由存量资金主导，大盘反弹节奏缓慢，在沪综指接近4,000点关口后未能得到量能有效配合，短期技术指标也逐渐进入超买位置，叠加心理压力，股指技术上存在休整要求。

艾宜指出，现在场外持币的机构和个人较多，整体来说市场观望情绪仍较为浓厚，投资者参与市场的意愿不强，所以每次反弹的节奏总是很慢，但是一旦出现风吹草动投资者立即选择清仓离场。

“本身反弹就没过4,000点，市场一致预期都这样的话，就先都跑了，因为现在思维都是做短线。”邵帅称。

分析师指出，今日盘中除国企改革板块这面多头大旗倒下拖累大盘外，本周股指期货交割以及上周末中证金表态持续发酵等均对大盘造成冲击，多因素叠加导致股指大跌，短线看仍有进一步惯性下跌空间。

中国股市经历罕见股灾并获“政府军”进场救市后月余，监管层终于宣布其脱离“重症监护”状态，国家队主力中证金表态一般不入市操作，将大盘走向的决定权重新交还给了市场和投资者。

流动性方面，中国央行公开市场周二进行了1,200亿元七天期逆回购操作，创下逾一年半以来单日逆回购操作最大量。业内人士认为，逆回购规模冲高有助于缓和近日资金紧张情绪并稳定市场预期，如果外汇占款大减趋势不改，降准可能仍存。

**热点难持续，期指推波助澜**

分析师认为，当前大盘反复震荡，同时由于宏观经济前景不明朗，个股主题轮动较为频繁，难以形成持续热点，加之整个市场跟风情绪转淡，投资者操作难度正逐渐加大。

艾宜表示，类似于国企改革题材的确有一些积极的因素，但对相关上市公司的业绩兑现较慢，因此国有企业改革的行情也是进三步退两步。

“（央企改革板块）的部分股票已经涨到前期高点附近，本身存在回调需求。”银河证券投顾吴俊认为，市场传闻已经获批的顶层设计方案迟迟没有公布，也在一定程度上促使投资者及时兑现收益，获利回吐盘是今日央企改革板块大跌的主因。

今日央企改革板块跌幅居前，中粮地产(000031.SZ)、际华集团(601718.SS)和中国巨石(600176.SS)等个股收报跌停。

分析人士认为，股指期货本周交割，在现货市场较脆弱的背景下，股指期货目前存在的较大幅度的贴水对现货市场也起了推波助澜的作用。

万联证券分析师沈赟提到，由于本周面临期指交割，而下月合约仍然深度贴水，不排除空头通过打压期指引导现货下跌的情况，也就是所谓的“交割日效应”。

“市场运行正常的时候它都会有影响，更何况这么大的一个贴水。”邵帅称。

不过市场人士指出，现在整个国家对于股市力挺的态度还是没有发生很大的变化，因此不排除当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，国家队仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

中国证监会新闻发言人上周五表示，政府的职责是促进股市长期稳定健康发展。但在股市发生剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，必须及时果断采取多种措施稳定股市。（完）

(审校 张喜良)

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