综述：中国股市持续下跌考验政策底 投资者救市期待升温

图为中国上海一家券商营业部内的投资者。 REUTERS/Aly Song

路透北京8月21日（作者 林琦/吴晓龙） - 中国证券金融公司这个近期最大买家停手，再加上国内外众多不利因素对投资者信心的打击，中国股市周五表现相当“虚弱”，沪综指当天下跌逾4%并一度击穿3,500点，这意味着7月9日以来的救市成果几近全部失去。

分析师指出，目前人气低迷，仅以市场自身因素难以守住3,374点附近的政策底。大家对于政策救市的期待明显升温，例如周末央行是否会降低准备金率。

“这时再不出手，就全部被埋了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，若跌破前期低位，就意味着所谓的政策底完全失效，大家信心将受到进一步打击；而且技术图形走坏及场内融资盘的被迫平仓，均会引发新一波空头压力。

沪综指.SSEC收报3,507.744点，跌156.547点或4.27%，本周累计跌幅11.5%为七周来最大。上证A股今日成交4,498亿元人民币，上日为5,006亿元。

7月初，随着中证金等国家队力量入场救市，沪综指在最低跌至3,373.54点后止跌反弹。这一个多月来，沪综指呈现箱体震荡，箱体下沿在3,500点左右。

大多投资者本来相信国家队在3,500点附近仍可能入场救市，但从近几日市场表现来看，国家队仍坚持证监会上周五的表态，不再进行日常干预。

“今天缩量空跌，买盘越来越少。”新时代证券研究总监孙卫党说。

他并认为，近期市场热炒的证金概念股或造成“劣币驱逐良币”的效果，因为证金买入的部分股票不是特别好，没有起到很好的导向作用，同时被部分游资利用加以炒作，证监会又没有及时干预，因此助涨了场内的投机氛围，导致场外资金更不愿意入场。

从技术面看，股指短线单边下跌趋势明显，前期低位3,540-3,750小平台轻松破位，股指直指7月低点3,373点，期间已无实际支撑；中线看，阴包阳的周K线形态显示中长线资金继续离场，调整将旷日持久。

“今天收市后，很多人都说不玩了，这种形势很不妙。”华中一券商分析师指出，股市短期要有反弹，只有从政策面提供强心针，一是证监会再度发表救市言论，二是周末降准，否则周一仍会惯性下滑。

不过在周五下午证监会例行的新闻会上，监管层未发布任何带救市色彩的评论或政策。

**内外因素交织**

从外部环境而言，中国经济数据及海外股市表现均不利于A股市场。8月制造业PMI初值创六年半新低，显示中国经济下行压力仍大；而近期美国升息预期对全球金融市场的冲击，以及地区货币市场动荡，令新兴市场资金流动担忧加剧，港股市场周五走势较弱，亦传导至A股。

周五早上公布的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

美国股市周四急跌，标普500指数收在逾六个月低位，且跌至去年收盘水准之下，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓。而香港股市周五连续第六日下跌，降至14个月低点，指标恒生指数.HSI本周累计下挫6.6%，为2011年以来最大单周跌幅。

今日是期指交割日，主力合约移仓换月，三大期指8月合约与现货差距在午盘基本收敛，全天“交割日效应”并不明显。不过，新主力9月合约与现货出现明显贴水，尤其是中证500期指9月合约，表明市场悲观情绪浓郁。

“影响不大，因为关注的人多了，所谓‘交割日效应’反倒不会发生了。”银河期货分析师麻程说。

沪深300指数收报3,589.54点，跌4.57%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,458.4点，跌3.92%，成交2,316,545手。130亿元额度的沪股通净卖出7.74亿元。

今日领跌板块包括公共交通、国产软件和汽车电子，两市跌停个股达300余家。而创业板指数P收市下跌6.651%。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。