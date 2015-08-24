《李欢专栏》小心猪队友 感谢猪队友！

图为北京一家券商营业部内的男子在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung

（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，资深市场人士）

正统的理论一般假设市场中的主体都是理性的，并在此基础上构建了整个的体系，来描述金融市场的有效运行。有效市场假说成为教科书中的经典，人们几乎忘了这是一个假说，而把它当作有效市场理论。简单的说，该理论认为市场主体总体上是充分理性的，能够高效地进行价格发现。即便有一些非理性的主体，他们并不是主流，并且相互之间会进行对冲从而不会对系统的有效性产生有威胁的偏离。

有效市场假说简洁精妙，太过诱人，但可能阻碍了我们认识现实。这里我们就以近期的A股市场为例子来剖析一下现实。今年以来A股大涨，上证指数从年初的3234点劲升至6月份最高时的5178点，不到半年的时间涨幅高达60%；创业板指数从年初的1471更是大涨174%至高点的4037点。代表性个股的涨幅更加惊人。主板的龙头之一中国中车从年初的6.38元直涨至39.47元。创业板的代表性个股全通教育从年初的40元涨到了高位时的250元。这样的个股不在少数。很多个股不是涨得太快，而是飞得太低。

站在5178的关口，还有很多人以各种理由来证明市场的上涨是合理的，潜台词是市场是有效的。但5178之后的走势基本上证伪了这些逻辑。短短不到一个月，上证指数暴跌至3400点，跌幅达35%；创业板指跌幅更是超过了40%。而像中国中车和全通教育至今已经跌掉70%以上了。期间更是出现了千股连续跌停的惨烈景象。

面对这样暴涨暴跌的情景，理性主体、有效市场很难自圆其说。我倾向于认为，在各方面因素的鼓噪之下，太多没有定价能力、没有风险控制能力的主体大量进入市场，抢夺了市场话语权。尤其是大量非理性主体极不审慎地使用杠杆，绑架了市场和指数。

这其中有一个桥段值得关注。本来，A股的券商融资制度研究多年才推出，其在制度层面就严格进行限制，融资比例一般不超过1：1.6，几乎是全球最安全的。但其他市场参与者大量使用场外1：3甚至1：5的杠杆，大幅推高股价之后的市场暴跌之时，陆续被主动或强制平仓，市场抛压最终让本来制度设计上很安全的场内融资危如累卵。

我把这种范式称为“小心猪队友”，意思是规模化尤其是杠杆化的非理性主体的行为可能给理性主体的行为带来意料之外的结果。不仅在证券市场，在更广泛的经济系统中，这种范式普遍存在。

以08年次贷危机为例，次贷危机的缘起是由于影子银行不审慎地向很多没有潜在偿付能力的市场主体发放规模化的次优贷款。在危机爆发初期，主流的观点是认为，次贷市场是存在问题，但次贷的规模并不算太大。但结果是，次贷的问题与整个房地产市场甚者整个宏观经济相互传染，不仅是次贷的产业链，整个宏观经济和金融体系都受到沉重打击，标志性的事件是雷曼兄弟的破产，股市也出现了暴跌。看来在危机初期市场低估了风险源的扩散能力。

本轮全球金融市场可谓风暴来袭，很可能肇始于中国经济和人民币的颓势。但中国经济颓势，受伤的却可能是澳元林吉特特等等，不一而足，估计有不少人要大骂猪队友。

但从另一个角度说，猪队友却可能带来绝佳逆向投资买入机会。由于猪队友的坚决的主动或受迫抛售，在去掉前期泡沫的同时，前期滞涨的优质蓝筹股并未独善其身，而是同步下跌，此时正是建仓优质蓝筹股的时机。

优质的股票最终只会属于配得上它的人，检验你的时候到了。感谢猪队友！（完）

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