综述：中国A股延续暴跌走势 部分权重股护盘无功而返

8月25日，北京一家券商营业部内，一名投资者在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

受全球市场共振的恶性循环影响，多数分析师对近期A股走势并不乐观。投资者避险情绪浓厚，新一轮降杠杆迅速展开，在目前市场信心相当低迷的情况下，不断退出成为投资者的首选策略。

“现在的买盘主要就抄底的和补仓的两类，再加上大盘不断的下跌，观望气氛比较浓厚，市场还会调整。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，补仓资金的不断萎缩将令买盘逐渐枯竭，大盘下跌将更加惨烈。

华泰证券分析师周林亦表示，今日盘中不排除有抢反弹的短线行为，但是市场一有风吹草动，卖盘就会逃出来形成多杀多的局面。

中国股市沪综指周二收跌7.6%至近八个半月新低的2,964.97点，连续第四日下跌，3，000点整数关口尾盘失守。分析师指出，虽然早盘部分权重蓝筹出现拉抬，但整体护盘力度不强。且连日向下跳空，技术图形破位严重。

而海外市场的动荡是加剧中国A股跌势的一大重要因素。周一美国道琼工业指数.DJI一度挫逾千点，为史上最剧烈的日内波动，收跌3.57%，标准普尔500指数.SPX重挫3.94%，收报1,893.21点，该指数正式进入修正区域。

中信证券报告指出，全球资金避险情绪显着提升的背景下，外部因素对A股的负面影响加剧，国内基本面、流动性和人民币贬值的预期已有一定积累，成为近日A股暴跌的主因。

分析师普遍认为，沪综指已经跌破年线，标志着进入熊市，大盘下一个台阶已经不可避免。维持对A股的谨慎态度，建议继续降低仓位。

“盘中反弹肯定会有的，因为还有一些投资者在不断的补仓，这样会拖延市场下跌的幅度。”朱礼旭认为，现在市场的模式就像2008年，一波小反弹之后再杀下来。

不过大盘在连续大幅下跌后，去杠杆和卖压已被部分消耗，短线继续杀跌动能或有所衰减。短线技术指标已经超卖，大盘随时可能出现反弹，只是反弹的时机难以把握。

沪综指周一即暴跌8.49%，当日沪深证交所融资融券余额五连跌，降幅扩大至785亿元人民币，两融余额至约1.25万亿元。6月18日沪深两市两融余额至历史高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点。

**救市呼声再起**

分析人士指出，全球股市都出现大幅下跌，各国政府可能采取救市措施，证金公司可能再度出手，后续可关注大盘指标股的走势。

华泰证券分析师周林称，A股市场走势要想企稳，关键看两个因素，一是看美股能否止跌，二是看国家有没有救市政策。

“不过，现在这个节点救市，等于是用中国的力量来救全球市场，难度太大了。”他称。

但在A股投资者整体预期依然悲观，且对政策依赖性极高的情况下，为有效控制股市、汇市等金融市场风险的蔓延，急需一套及时的综合解决方案，因此对政策面仍需静观其变。

“现在肯定不是底，跌停板流动性没了，肯定又引发一波恐慌，大家都在跌停板上排队，以后这样连买盘都没有啦。”朱礼旭表示。

信达证券研报认为，短中期市场风险巨大，从目前的形式来看，本轮股市走势可能与上一轮周期相似，证金公司可能有针对流动性衰竭的护盘行动。

台湾股市周二收盘大涨3.58%。因亚洲时段交易的美国股市期货盘率先翻扬，带动包括台股在内的多数亚洲股市走高，政府救市措施出笼也激励指数扩大涨幅。

东北证券分析师沈正阳认为，部分外围市场出现止跌维稳的迹象，这是一个积极的信号，全球市场联动的链条开始松动，下一步就看中国股市能否跟上全球市场的节奏。

**价值投资或应暂时回避**

随着大盘连续大跌，部分股票已经跌破净资产值。今日部分资金开始抄底此类股票，盘中以银行股为代表的破净股一度翻红上涨。

但分析人士认为，在目前市场整体偏空的情况下，长线价值投资也应暂时回避。而且在宏观经济整体疲弱的情况，个股的净资产值或将发生趋势性改变。 “银行跌破净资产（就具备价值投资）是伪命题。”朱礼旭说。

他认为，现在银行股跌破净资产是建立在资产没有恶化的基础之上的，如果银行业未来的趋势是恶化的，不良贷款的风险不断增加，银行股的资产将面临缩水的风险。

周二银行股整体跌幅小于大盘，但多数个股仍随大盘同步创出8个半月来新低。

此外，人民币兑美元即期周二下跌至近两周新低，盘中跌破6.42元关口，银河证券投资顾问吴俊认为，汇率贬值适逢股市大跌是一个糟糕的组合。

其他交易品种方面，沪深300指数收报3,042.93点，跌7.10%,；沪深300指数期货主力9月合约收报2,821.6点，跌10.00%，成交2,425,793手。130亿元额度的沪股通净买入80.71亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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