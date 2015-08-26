综述：中国降息降准未改A股疲势 观望气氛罩顶短期仍将震荡寻底

8月26日，北京一家券商营业部内的一名投资者在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

路透上海8月26日（作者 林琦） - 在中国周二晚间宣布降息及降准后，A股周三仍难扭转连续下跌趋势，盘中大幅震荡，沪综指收盘仍挫1.3%续创八个半月新低，其走势堪比一出剧情波折的大片。

超出预期的降息及降准，以及总理李克强再度重申人民币不存在持续贬值基础，切中市场痛点，有助舒缓投资者恐慌情绪；不过银行保险等蓝筹股盘中的强势上攻，亦难令市场观望气氛明显改观。

分析师指出，自6月中旬以来，抢反弹策略已被数次证伪，而且中国经济基本面及海外股市仍不稳定，A股市场短期很难迅速走强。

“大家一直想着降准，降息还是有点超预期，市场会有点反应；但是市场这么弱，可能也不是说这一次事件就能完全反过来的。”信达证券策略分析师谷永涛说。

他指出，降息降准后，今日大盘还一度下跌近4%，其实就表明市场情绪还是很弱的，大家对于这段时间能不能入场持观望态度。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是6月28日宣布降息降准后两个月内再次双降。

国泰君安研究所宏观分析师任泽平解读政策目的时指出，“825双降”目的类似“628双降”，旨在安抚金融市场。大盘再往下跌，开始触及融资融券和股权质押平仓线，引发金融风险。

沪深证交所融资融券余额近期连续六天下跌，周二降幅扩大至855.1亿元人民币，两融余额至约1.16万亿元。

A股市场标杆指数沪综指.SSEC今日收盘五连跌，报2,927.288点，跌1.27%，盘中振幅达241.3点或8.14%；而上证银行股指数.SSEBKI收升5.57%。

**降息降准正负影响同时发力**

海富通基金公司基金经理张炳炜指出，降息降准的作用，从正面而言，双降有望提振经济，但这是一个缓慢的过程；负面的影响则是双降之后，人民币将继续面临贬值压力，因而全球市场的不确定性依然存在，这是A股短期无法回避的现实。

人民币兑美元即期汇价早盘一度逼近6.43元关口并创近两周新低，之后略有回升，离岸市场与在岸市场的价差缩窄，显示贬值预期正在淡化。

“短期国内经济难有改善，同时海外市场也存在较大的不确定性，因此我们预计目前市场还将是一个逐渐寻底的过程，”他说。

在中国周二晚宣布降息后，美国股市出现冲高回落，继续下跌之势，主要是对中国经济的担忧过于沉重，盖过了股价下跌促使部分投资者逢低买入所带来的提振。道琼工业指数.DJI收跌1.29%，标准普尔500指数.SPX亦挫1.35%。

近期走势疲弱的亚洲股市周三大多出现反弹，日经指数.N225收升3.2%，韩国股市综合股价指数.KS11收升2.57%；香港恒生指数.HSI则大幅震荡，尾盘跌近1%。

“大家都非常谨慎，跌怕了，不敢进去了。”东北证券分析师沈正阳指出，“这其实是好事，在市场极其恐慌时，就意味着机会的到来，市场目前有些反应过度。”

他估计，经历今日的盘中震荡，市场正在接近阶段性行情的底部。不过，股市周期与市场情绪周期向来不同步，因此股市尚需在低位盘整一段时间，震荡筑底。

他还认为，现在人民币汇率小幅贬值，央行仍在不断投放资金，有点类似海外的量化宽松，这对股市是一个利好因素。

中国央行已表态，下一步，央行将继续密切监测流动性变化，综合运用各种工具组合适当调节流动性，保持流动性合理充裕和货币市场稳定运行。而不少投行和研究机构预测短期中国仍有降息或降准的可能性。

瑞银证券中国首席经济学家汪涛在其研报中指出，预计决策层将加大PSL（抵押补充贷款）使用力度，从而在支撑基础货币的同时改善对实体经济的传导。此外，年内央行还可能再次降息以进一步降低实体经济融资成本。（完）

(审校 张喜良)

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