综述：金融股等权重股坚定做多激活人气 中国A股大幅收升终结五连跌

图为北京一家券商营业部内的股民在看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

海外股市企稳及A股连续下跌积累的技术性反弹动力，令大盘具备了反弹基础，这种情况下树立一个能有效凝聚市场信心的做多标杆，对于吸引场外观望资金入市具有重要意义，银行、保险等金融股午后的强悍上涨不失为一场及时雨，终结了A股的连绵旱情。

“市场缺的就是信心，没有一些带头持续稳定上涨的股票，人气还是冷的。”信达证券研发中心副总经理刘景德指出。

他说，总体来看，经过连番震荡拉锯之后大盘已基本走稳，沪综指2,800点可看作阶段性底部。虽然明天大盘可能会面临获利回吐压力，但趋势上已经转为震荡向上，首个目标位在3,300点附近。

沪综指.SSEC周四涨156.303点收报3,083.591点，此前五天内累计下跌25%，当日上证50指数.SSE50收升7.87%, 金融权重股涨势居前，中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)等金融股均报涨停。

而三大股指期货合约周四涨幅基本在6%以上，其中上证50期指合约涨幅均在9%以上。

一位券商策略主管指出，今天大盘大多时间呈现缩量震荡走势，主要是消化融资平仓盘及分级基金下折带来的抛压。尾市在总体抛压减轻后，金融等权重股一往直前地上冲，不仅带动指数大涨，而且有效打破了市场观望气氛。

“那些大盘股，尾市买盘明显增多，类似农行和工行这种超级大盘股，出现几千万股的大买单，这在平时根本看不到。”他称。

华西证券首席策略分析师曹雪峰则认为，短期大盘能否继续走好，一来看美股等海外股市近日动向，二来看国内政策面能否提供新的利多题材，例如国企改革方案的进展等。

隔夜美国股市大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退。道琼工业指数.DJI急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。亚洲股市周四则继续转暖，香港恒生指数.HSI收升3.6%；台湾、澳大利亚等连续第三天上涨，日经指数.N225收升1.1%。

**银行股估值诱人**

对于今日走势突出的银行股板块，光大证券分析师赵扬认为，目前该板块中部分个股估值已回落至合理区间，业绩支撑明确的品种今天涨势都不错。

他认为，银行板块当前动态市盈率（PE）在5到6倍之间，行业平均派息率约为30%，所以股息回报率约为6%；而同期以十年期国债收益率计算的无风险收益率约为3.5%；这一对指标已经回到12年末13年初的水平了。

今天上证银行股指数.SSEBKI收升7.58%，中信银行(601998.SS)、北京银行(601169.SS)、南京银行(601009.SS)等收于涨停。

国金证券银行业分析师马锟鹏近日以“买银行，过了这个村就再没这个店了”为题发表研究报告称，目前是买入银行股的最好时机，理由有三：1，比国家队买入银行股成本低三成；2，距离银行估值历史低位仅一线之遥，银行板块平均市净率仅0.8倍；3，银行板块已跌破净值。

周四收市后，五大国有银行中，农业银行(601288.SS)(1288.HK)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)和交通银行(601328.SS)(3328.HK)将公布半年报。分析师指出，目前银行股的业绩仍属比较稳定，息差和坏帐率并不构成太大的压力。

其他权重股如国企改革板块今日表现亦不俗，与金融板块合力助推大盘，有效激活了市场走势，如中国重工(601989.SS)、中国中车(601766.SS)均收报涨停。

东北证券分析师沈正阳说，今日中字头个股和部分央企改革龙头股涨幅居前，这主要是因为大跌之后此类个股估值优势凸显，且国企改革依然是下半年较为明确的投资主线。

此外，近日海外资金持续流入中国A股市场，截至周四收盘，沪股通已经连四日净买入，累计金额达到287.32亿元。（完）

(审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。