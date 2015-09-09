中国稳定股市取得成功 但成交量大幅萎缩

2015年8月26日在北京一处证券营业厅拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透上海/香港9月9日（记者 Pete Sweeney/Saikat Chatterjee） - 苦口良药让中国股价稳定下来，至少目前如此，但代价亦是不菲；股市和股指期货成交量低迷，存在无流动性的风险。

本周中国股市成交量大幅下滑，股指期货成交量消失殆尽。稍早交易所提出拟引入指数熔断机制，中国还宣布对持股一年以上的投资者取得的股息红利所得暂免征收个人所得税。

这些举措受到一些人欢迎，但成交量大幅下滑也凸显出很多投资者对中国当局控制股灾的能力失去了信心。

如果是在旧的经济模式下，这可能没多大关系：基础设施项目和制造业获得的银行贷款是推动经济的引擎。

但中国希望经济现代化，青睐更加灵活的高科技企业，这也需要同样灵活的现代金融市场为这些企业提供融资。股市和股指期货市场没有人气是对中国愿望的巨大冲击。

Alpha Squared Capital首席执行官、基金经理Wang Feng正在考虑加入撤离中国股市的大军。

他对路透称，正在考虑投资大宗商品期货，替代股指期货。另一些高频交易公司则取消了进军中国的计划。

他批评监管机构近几周试图限制过度投机导致市场没有了生机，称可笑的是市场现在成了“植物人”。

他指出，有些公司将策略转向追踪中国ETF的海外期货合约，比如iShares A50(2823.HK)。

华泰证券策略师Qiu Zhi称，越来越多的中国投资者询问开户交易香港股指期货，香港的游戏规则更加连续。

中国近几周在忙着改规则，意在支撑市场和延缓全面恐慌的政策变化和干预也是紧锣密鼓推出。

交易所本周提出拟引入基于沪深300指数的指数熔断机制，如果该指数日内波动达到5%，就会促发交易暂停。

这似乎让一些投资者停止卖出股票，但也可能导致人们不买入股票。

周一宣布拟引入指数熔断机制后，沪综指.SSEC成交量下滑超过40%，周二的成交量触及了2月以来低点；由于春节因素，2月成交量往往较低。

交易员们怀疑剩余成交量中很多来自“国家队”，他们尾盘拉高指数，除此以外很难解释指数尾盘的突然上涨。

一度活跃的股指期货成交量消失殆尽，本周沪深300指数期货成交量大幅下滑，周二成交量不足2.3万手，相比之下上周五的成交量在60万手左右。8月底，沪深300指数期货日成交量曾创下243万手的记录。

中国股市面临的风险是稳定但缺乏流动性，这意味着监管机构将难以重启IPO。只要不重启IPO，股市就无法发挥融资功能。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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