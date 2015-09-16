市场热谈：中国清理场外配资大限临近 券商与信托争端不断仍待解

2013年11月5日资料图片，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

作者 李铮/王蕾

路透北京9月16日 - 中国证监会彻底清理场外配资进入倒计时，但券商和信托围绕存量伞形信托清理问题仍争端不断。一刀切的关停还是允许单一结构性产品存续，成为二者商议配资后续命运的关键。

今日市场传言，券商对于信托公司账户存在配资行为的单一结构化信托或资管计划，不再采取“一刀切”的清理方式。受此消息影响，中国股市沪综指周三尾盘强势爆发，收创近三周最大单日涨幅。不过，路透暂未能立即联络到证监会予以置评。

上海一家信托公司高管表示，“目前只能把（券商要求清理的）情况知会客户，让他们自己卖完，伞形存量继续清理，单一结构化产品暂时还没有清理。”

“单一结构化信托是否需要清理，本来就没有明确，只是我们一直在担心矫枉过正，个别券商前期业务做得比较激进，就采取了一刀切的做法，才有了信托和券商的斗争。”另一家大型信托高管称。

继8月底齐鲁证券率先向西藏信托发出即将清理账户的告知函之后，中融信托致函华泰证券“隔空交战”，本周又有北方信托、外贸信托等加入与券商的抗争之路。

围绕清理范围、如何应对信托公司的抵制等问题，证监会证券基金机构监管部在其主办的最新一期机构监管动态特刊中称，“个别信托要求券商承担违约责任缺乏合理依据”。证券公司应严格落实证券账户实名制要求，不得通过外部接入信息系统（含网上证券交易接口）为任何机构或个人开展违法证券业务活动提供便利。

监管层并称，多项法律均禁止法人出借自己或他人的证券账户、禁止投资顾问拥有下单权，个别信托要求券商承担违约责任缺乏合法依据。

响应监管层的要求，一大型券商人士透露，日前已进一步明确清理要求信托公司如实填写信息表，并将其视为合规账户的依据，如果信托公司将下单人、账户操作人写成不是信托公司自己，那就是出借账户给别人，将被列为9月30日前清理整顿完毕的账户。

另有券商人士则谈到，目前和合作的信托公司达成共识，单一结构化信托不清理，但是一对多的伞形信托还是按要求清理，“我们也都已经清理得差不多了。”

针对同一家信托公司如果存在的伞形、单一结构化和常规信托产品共用一条外部接入该如何清理的问题，前述信托高管表示，虽然是一个系统接入，但每个产品有自己的户。对于券商而言，只要在其系统里把账号去掉，某个产品的接入就断了，具体还是看券商执行尺度。

在前述特刊中，监管层亦明确表态，清理中如涉及停牌股票的，可通过技术风控措施限制其新增资金或买入其他股票，并在停牌股票复牌后十个交易日内予以清理；如涉及混用同一外部接入系统或线路的，可通过技术风控措施予以标识和控制，限制应予清理的信托（资管）产品。

在周一A股再现千股跌停后，中国证监会再度出声。证监会新闻发言人邓舸周一表示，截止上周五(11日)，已完成清理资金账户3,255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%，还有2,094个账户尚未清理，持股市值约1,876.27亿元人民币。[nL4S11K5LE]

**券商执行力度不一伤及市场**

除了清理时间表的突然以及各家券商执行力度的差异，更让信托公司无奈的是监管政策的不确定性。

与券商正面交战的某信托人士就直言，“有券商还来问我们，其他券商如何执行，态度如何，这不是搞笑么，从某种程度上说明监管的信号也是很紊乱的。”

一家大型信托公司负责人表示，清理半月以来，经过与券商多轮协商，已主动停止HOMS等系统，仅保留母伞进行操作。

“但是下单会比较麻烦了。就是以前伞形信托下单他们是可以自己操作的，现在没法自己操作。现在就是通过上面的母伞操作，”他称，“单一结构的量还是蛮大的，以后这一块应该没那么快停掉。这部分主要资金来源是银行理财资金做优先级的，银行理财没有地方赶。”

北京一家信托人士称，既然证监会要求了，券商落实监管要求，如果没有信托公司抱团对抗，那就得执行了。伞形信托发展不平衡，主要集中在中融等几个信托公司。

“伞形在系统、交易所甚至是券商那显示的就一个户头，底下就没了，监管层火的就是这一点，每一个子账户怎么做的，交易所是看不到的。所以监管者的角度，希望什么都掌握和了解。就像人性也是这样，我也不希望我底下人做什么都瞒着我。”中国中部地区一家信托公司负责人表示。

他并表示，因为预警线、平仓线和补仓线的设置，存量配资账户两个月以来随着市场几轮大跌均在不停补仓，因此目前为止基本全为亏损账户。此前监管层表示可以协商补仓，但游戏规则的突变，若没有合理的处理方式直接关闭，会让不停补仓的投资人将钱扔进了无底洞。

虽然伞形信托在资本市场占比很小，但是券商对清理配资的执行力度不一，有些只清理伞形，而有些关停一切场外配资业务，这让市场再度恐慌。

“业内传言通过信托通道的私募也将被全部停掉，那就太可怕了。阳光私募是没有配资的。我都不知道这个是真是假。是想把信托从资本市场上赶出来吗？”一位信托公司负责人表示，“目前的政策真是一团糊涂。”

他并称，很多账户均未到期，单方面暂停造成的损失和违约费亦不能由信托一家承担。而且资本市场信心脆弱的情况下一个月持续的清理关停，不停产生的卖盘肯定会影响市场。那对国内金融来说，就是一个小动荡了。

“最好还是按合同执行，单方面违约就会引起法律纠纷。”另一信托人士称，“若按照监管意见清理渠道，我们希望券商能找到合适的解决办法。这是个很严肃的问题。”（完）

(审校 林高丽/杨淑祯)

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