回到未来：诺基亚准备在手机市场东山再起

图中为诺基亚标识及安卓系统标识。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福/赫尔辛基8月10日 - 诺基亚NOK1V.HE先前出售手机事业而退出移动电话及消费性科技产品市场，如今该公司准备重操旧业，正在招聘软件专家、测试新产品、并寻找销售合作伙伴。

曾为手机行业霸主的诺基亚，在智能手机崛大潮中乱了方寸，被苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)所超越。该公司于2013年底时将手机事业卖给微软(MSFT.O)，自此之后一直专注于制造电信网络设备。

眼下诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)正打算东山再起。虽然他得等到与微软签署的竞业禁止协议于2016年底到期前，才能够考虑重新进入手机市场，但相关的准备工作已经在进行之中。

该公司已经试水消费产品市场，1月在中国推出Android系统平板电脑N1，而几天之前则是发表一款“虚拟实境相机”，成为“诺基亚重生”的先声。

诺基亚也推出一款名为Z Launcher的Android应用软件，该软件可以组织智能手机上面的内容。

在此同时，诺基亚的技术部门也开始在领英(LinkedIn)网页上贴出数十个在加州招聘岗位的广告，当中有许多是产品开发的职缺，包括那些诺基亚移动设备将会使用的Android操作系统工程师。

根据一份5月份的声明，诺基亚计划在该部门裁员约70人，但该公司的一名消息人士告诉路透，实际裁员人数减少一半。

**专利是手上王牌**

诺基亚自己并未透露准备工作的太多内容，只是说有600多人的科技部门正在着手设计新的消费产品，包括手机，还有数字视频和健康产品。

但在潮流变化快、竞争激烈的手机界，诺基亚要想夺回以往的地位并非易事，在电子产品方面拼出一席之地也不容易。目前，苹果(AAPL.O)囊括了手机产业近90%的利润。

诺基亚手上的一张王牌是手机产业最大的一个知识产权库之一，包括出售手机业务后保留的专利。诺基亚不想浪费过去20年来通过数百亿欧元投资累积起来的这些资源。

此外，该公司4月宣布以156亿欧元(170亿美元)收购阿尔卡特-朗讯，当交易完成时，将可以通过贝尔实验室注入大量人才。该实验室的科学院已经获得八项诺贝尔奖。

诺基亚称不会重复以往的错误，包括错失科技潮流、为高成本所累，以及对消费者品味变化反应迟缓。

未来对冲此类风险，诺基亚正通过“品牌授权”协议的方式寻求合作伙伴。通过这种方式，诺基亚负责设计新手机，并允许使用诺基亚品牌，同时收取特许费，允许其它公司大规模生产，和进行相关的市场与销售活动。

这与其全盛时期的手机业务形成鲜明对比，当时诺基亚生产的手机比其他任何一家公司都要多，雇员达到数万名。

苏立上个月表示，诺基亚计划再度进军手机业务，但只会以授权协议方式进行。他还表示，诺基亚将不会回归“传统”模式。这位去年5月上任的执行长已经让诺基亚完成瘦身并提升盈利。几周前，他出售了诺基亚的地图业务。

这种授权许可业务的利润不及自身制造并销售的模式，但风险也更低。这可以给诺基亚带来数量可观的营收，却不需要太多的投资。目前诺基亚的收入主要依赖于电信网络设备。

**新对手**

品牌授权模式已不新鲜。10多年前，像飞利浦、阿尔卡特等欧洲企业在面临亚洲对手强有力进攻的不利局面下，都曾经使用过这种方式。

即使飞利浦和阿尔卡特在品牌出租上小有斩获，但鉴于中国小米和印度Micromax等新进者加入，诺基亚恐怕也难以复制其成功经验。

在代工制造及软件、零组件和触控屏幕等功能标准化下，企业比以往更容易将每件事物外包出去，以生产相似的手机。

“未来几年这种竞争压力只会有增无减，”CCS Insight手机分析师Ben Wood表示。“进入手机市场的门槛比以前更低，而且几乎大家都能进军智能手机市场。”

诺基亚品牌的优势也有待讨论，而品牌优势是这类授权协议成功与否的关键。

该公司表示，其品牌有40亿人认识。但根据市场研究机构Interbrand，在2009年止的10年持续荣登前五大品牌之一后，自此一蹶不振，如今看来将从100大除名。

“一旦在消费性业务从缺，品牌很快就会被人遗忘，”前诺基亚执行长Anssi Vanjoki表示。他目前是芬兰Lappeenranta科技大学的教授。

“如果产品与市面上已出售的类似，那么品牌的帮助不会太大。但如果产品新颖且有趣，或许品牌能助一臂之力。”(完)

(编译 张明钧/李春喜/王洋/戴素萍 审校 艾茂林/孙茉莉)

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