焦点：联想集团利润下滑欲裁员 收购摩托罗拉交易受质疑

路透北京8月13日 - 中国联想集团(0992.HK)将裁减10%的白领员工，此前该公司公布旗下摩托罗拉手机销量下滑三分之一。当初联想集团花费近30亿美元收购了摩托罗拉，曾认为此举将有助于联想集团成为全球智能手机领军企业，而今这起并购被打上了一个问号。

联想集团股票周四下挫近9%。该公司公布第一季度净利润减半，因手机业务损失近3亿美元。该公司还称计划裁减3,200个非制造类职位，这将带来6亿美元的一次性成本。

联想集团表示，此番重组后每年可节约大约13.5亿美元。但手机滞销以及全球个人电脑市场不断萎缩，意味着公司面临着“近年来最艰难的困境，”该公司首席执行官杨元庆说。

“我依然相信手机是我们必须求胜的一块新业务，”杨元庆在接受路透采访时如是说，称联想集团在智能手机市场依然以苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)为目标。

“我依然相信收购(摩托罗拉)是正确的决定......除了苹果和三星，我认为能够‘三分天下’的将是联想集团，”杨元庆说。

摩托罗拉当季手机出货量较上年同期减少31%，为590万部。杨元庆指因巴西和中国市场销售疲弱，称会积极开拓中国以外市场。

0600GMT，联想股价跌8.7%，触及2014年2月底以来最低。

野村证券分析师Leping Huang说道：“市场本来就担心摩托罗拉业务的放缓和中国市占率的下滑，他们的财报恰恰应验了投资者最为担心的事。”他称股票下滑可能会更糟：“但他们如此快速地宣布要削减成本和降低库存，这还是非常正面的。”

联想截至2015年6月30日的第一财季业绩显示，营业额为107.16亿美元，按年升3%，逊于分析师预期的112.9亿美元。联想第一季净利挫跌51%至1.05亿美元，分析师原预期将减少59%。

联想高层淡化了人民币贬值的影响，称公司已经进行了很好的对冲，毛利润基本上不会受到影响。联想首席财务官黄伟明说道，人民币贬值对我们的借款成本并不会造成大的影响。(完)

(编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 张明钧/王洋)

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