分析：苹果向企业销售iPad Pro面临障碍

路透旧金山9月16日（记者 Mari Saito/Yasmeen Abutaleb） - 分析师们称，苹果(AAPL.O)向企业销售屏幕更大、功能更强的iPad Pro将面临重大挑战，因为企业不愿更换软件供应商以及使用缺乏专门商业应用的昂贵设备。

“他们试图……专注于企业，但在过去两年里没有获得成功，”FBR Capital Markets高级分析师Daniel Ives说道。他指出，苹果所说的企业用户市场占其1,830亿美元年度营收的10%。

目前为止苹果至少获得了一个客户：通用电气让30.5万名员工的一些人可以选择使用苹果设备工作，他们的办公室里目前有2万个iPad和6万个iPhone可供使用。不清楚这对于苹果来说有多少价值，也不清楚苹果如何每年从企业市场获得180亿美元左右的营收。

苹果官员拒绝对向企业客户销售iPad的计划发表评论，让提问者去查看9月9日的产品宣布活动。在那次活动上，苹果全球营销高级副总裁Phil Schiller表示，iPad Pro比80%的便携式电脑更快，暗示苹果可能认为iPad Pro可以替代工作用的笔记本电脑。Schiller称，iPad Pro是专业生产力的理想产品。

向企业买家销售平板电脑对苹果来说是有吸引力的，iPad全球销售已经连续两个季度下滑。研究公司Forrester预计，到2018年，企业销售占整体平板电脑市场的份额将从今年的14%上升到多达20%，市场容量从2.18亿部上升到2.5亿部。

“iPad Pro对苹果来说很重要，因为个人设备领域开始饱和；如果苹果希望扩大市场份额，iPad Pro是符合逻辑的一步，”管理15亿美元并持有苹果股票的Destination Wealth Management负责人Michael Yoshikami说道。

产品价格是苹果试图进一步开拓企业市场所面临的一大障碍。

iPad Pro起价799美元，如果买家想要一个键盘和触控笔，支出将超过1,000美元。这比苹果现有的平板以及微软(MSFT.O)、联想(0992.HK)等厂商的平板更贵，和苹果的笔记本电脑MacBook Air价格相当。

iPad Pro最大的竞争对手可能是微软12英寸的Surface Pro 3，这款产品也针对企业市场。Surface Pro 3起价也是799美元，但iPad Pro的键盘和触控笔需要另外收费。

微软7月称，Surface产品线在最近的季度带来8.88亿美元营收，同比增加117%，主要受益于Surface Pro 3和Surface 3的推出。

“不被采用的最大问题是价格……iPad Pro拥有很多功能和技术，但不幸地是价格挑战从未消失，”BMO Capital Markets高级分析师Keith Bachman说道。

Forrester首席分析师J.P. Gownder指出，不清楚苹果将如何扩大面向企业的销售，因为只有通用电气(GE.N)等少数企业投入巨资切换到苹果设备。

在通用电气，经常使用电脑的17万办公室员工中，只有1万人使用苹果电脑。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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