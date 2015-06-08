焦点：土耳其里拉暴跌至纪录低位 受选后政治面充斥变数所冲击

路透伊斯坦布尔6月8日 - 土耳其里拉周一暴跌至纪录低位，股市亦遭受重创，主因执政正义发展党(AKP)在国会大选未能赢得绝对多数席位，投资者担忧政府可能沦为少数党政府，甚或需组成联合政府。

政治面风险或将升高的前景，进一步打击投资者对土耳其的信心；该国因经济成长停滞，债台高筑且高度仰赖外部融资，已被视为不具吸引力的新兴市场。

据CNN TURK报导，在开票几近完成的情况下，中间偏右的AKP党仅取得不到41%的票数。AKP党很有可能难以组成稳定的政府，而这将是该党10多年前执政以来首见。

“这肯定是结果最不明朗的局面，”瑞银新兴市场策略师Manik Narain表示。“这确实开启了提前选举的可能性，而AKP党内哄也有可能加剧。”

里拉兑美元创下2.8094的纪录低点，跌幅一度高达5%。0900 GMT时则报2.7821。

里拉的不断下跌意味着，建筑公司以及有美元债务的其他公司将雪上加霜。里拉今年以来已累计下跌超过15%。

里拉下跌还可能令土耳其央行承压，迫使其通过加息来抑制通胀。土耳其央行一直没有收紧货币政策，令外界对货币政策所面临的政治压力感到担忧。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在选举前将高利率比作“叛国罪”。

**两极化格局**

投资者原本希望，正义发展党能勉强获得足够多的选票，在议会中保有一党独大地位，但不用给予埃尔多安更大权力。

埃尔多安是土耳其最具民望，也是最引起不和的现代政治家。他原本本希望正义发展党能获得压倒性胜利，从而得以修改宪法，并赋予他本人更大的行政权。

花旗在发给客户的一份报告中称，尽管周日的结果将有助压制埃尔多安，但却不能保证长期的政局稳定。

“虽说大选结果有利于控制埃尔多安越来越专断的风格及其统治势力，但我们认为，单凭这一结果还不太可能带来长治久安，”花旗称。

“极端的政治局势、高度专断的国内议程和棘手的外交问题，都有可能将新一届政府的关注重心从经济方面转移开来。”

伊斯坦布尔股价表现综合指数.XU100开盘跌逾8%，到0900GMT下挫6%。流动性最强同时也最受外国投资者青睐的银行股跌幅最深。

不过，近期像综合企业Dogan Holding(DOHOL.IS)等涉及埃尔多安因素的一些公司获得提振。Dogan旗下一家出版机构近日曾惹怒埃尔多安。Dogan股价上涨近2%。(完)

(编译 龚芳/汪红英/刘秀红；审校 艾茂林/张明钧/高琦)

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