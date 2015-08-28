焦点：美国零售商从人民币贬值中获益

2013年5月10日资料图片，在北京拍摄的人民币和美元图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透芝加哥8月28日（记者 Nandita Bose） - 人民币贬值以后，玩具反斗城（Toys R Us）等美国零售商开始与中国供应商协商价格。很多零售商称，如果中国和其他亚洲货币兑美元进一步贬值，他们希望做好准备。

8月11日人民币兑美元贬值近2%，是1994年以来贬值幅度最大的一天。年初至今人民币兑美元贬值3.2%。

人民币贬值以后，其他国家为保持竞争力也竞相贬值。越南盾贬值1%；马来西亚林吉特跌至17年低位，录得近20年最大单日跌幅。

“大多数美国零售商的年度采购合同都以美元计价，规定如果汇率超出预设区间，可以重新协商合同，”Tarter Krinsky & Drogin LLP国际和零售行业负责人Giuliano Iannaccone表示。

他指出，有的零售商通过执行这些条款，将立即从中获益；有的零售商预计协商明年的合同时将拥有更强的议价能力。

“我们已经在与供应商进行沟通，”玩具反斗城一名高管匿名对路透称，并指出公司拥有美元计价的合同，料能获益。

“更大的问题是中国下一步会怎么样以及这对我们其他国家的供应商有何影响？”

玩具反斗城从中国、菲律宾、马来西亚和日本等亚洲国家采购玩具和婴幼儿用品，预计中国或其他国家的货币如果进一步贬值将对其有利。

百思买(BBY.N)首席执行官Hubert Joly称，中国是很大的供应商，今年余下时间与中国企业有合同。

“我们每年秋季对采购合同进行考量……预计谈判开始时将从（人民币）贬值中获益。”

家居建材用品零售商家得宝(HD.N)首席财务官Carol Tome指出，人民币贬值后，公司发现了潜在的成本收益，并将努力实现。家得宝从中国采购照明、风扇、浴室配件、硬件和工具等。

贸易咨询公司Livingston International首席执行官Steve Preston表示，若中国继续让人民币贬值以提振出口，将不是出人意料的事情，这将迫使其他国家效仿。

“除了中国以外，我们所有大型贸易伙伴国货币都已大幅贬值，如果他们继续变得更有吸引力，企业将开始改变采购模式，”Preston说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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