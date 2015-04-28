焦点：英国第一季经济放缓程度超预期 对卡梅伦选战构成打击

路透伦敦4月28日 - 英国2015年第一季经济放缓程度明显大于预期，这对于将下周竞选赌注押在经济复苏力度上的首相卡梅伦来说，是个打击。

英国国家统计局周二公布，1-3月国内生产总值(GDP)较上季增长0.3%，增幅低于2014年第四季的0.6%。

统计局称，第一季按季增速为2012年第四季以来最慢，当时有人担忧英国重新陷入衰退。

路透调查分析师预估为，第一季增速仅略微放缓至0.5%。

GDP初值基本上是英国统计学家的一个估算，超过一半的数据尚待搜集，初值经常会发生修正。

英国统计局首席经济学家Joe Grice告诫称，不要对单个季度的数据作过度解读。

但数据出炉的时间距离5月7日的国会大选只剩九天，成长放缓势必成为反对党工党紧咬的议题，目前工党与卡梅伦的保守党的民调支持度不相上下。

“经济计划的长期”成就，一直是保守党的选战主轴，该党呼吁选民让他们继续执政，以完成英国公共财政整顿的工作。

工党的选战焦点则侧重于所谓的英国生活费用危机，因卡梅伦任首相的五年期间，多数时候薪资成长速度赶不上通胀。

第一季英国经济较上年同期增长2.4%。路透调查预估的年增率为2.6%。

英国统计局表示，第一季英国服务业成长率由上季的0.9%放缓至0.5%，因商业服务与金融业出现2010年底以来最弱成长。

工业生产微幅下滑，建筑业产出则较前季下降1.6%。

由于先前统计局的月度指标皆弱于预期，分析师原本就预期季度成长数据将回落。但民间部门的企业调查表现强劲，令多数分析师仅预估温和放缓。

统计局周二表示，英国2月服务业成长0.3%，1月时为萎缩0.2%。

统计局指出，目前英国经济规模已较危机前峰值高出4.0%，也较卡梅伦带领的保守党执政联盟于2010年5月就任时高出8.4%。

英国第一季成长数据疲弱，与英国央行在最新货币政策会议中的乐观语调呈现反差。

上周公布的会议记录显示，英国央行决策人士对于欧元区复苏前景感到乐观，而这将提振英国出口，上次会议中也没有人要求降息。

多数分析师表示，他们预期英国经济去年成长2.8%之后，2015全年不会丧失太多动能。英国2014年成长幅度居七国集团(G7)之首。

但部分分析师指出，下周大选料难产生明确的结果，恐将导致短时间内需再次选举，这可能损及信心、并拖慢投资，从而限制整体经济成长。(完)

(编译 艾茂林/陈宗琦/张明钧; 审校 高琦/张若琪)

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