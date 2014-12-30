《SAFT专栏》美国资产进入2015年料势不可挡 剧烈震荡或接踵而至

撰稿 James Saft 编译 戴素萍/杜明霞

路透12月30日 - 经济强劲成长、能源价格低廉，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)因通胀下滑而不得不做出的慷慨行为，表明美国金融市场在2015年上半年将有强劲表现。

全球其他地区，中国、日本和欧洲只见疲势，更加突显出美元资产的诱人，而这将尤其受惠于宽松的货币条件。

风险在于决策人士和投资者低估了美国经济力道，如果美联储被迫较预期为早地升息，那么股市就有下跌之虞。

美国第三季经济成长5%，为2003年以来最佳表现。尤其令人振奋的是，企业投资成长近9%，表明企业相当看好前景。

消费者支出同样出现增长，而且在油价急跌令荷包顿觉宽松下，应该还会继续成长。油价自6月以来已挫跌近50%。如今能源变得便宜所带来的效应，要比第三季来得强大，在2015年还会更为强而有力。

油价下跌可能让原本就远低于美联储目标的核心通胀，在明年进一步下滑。这可能让美国联邦公开市场委员会(FOMC)因此而等上更长的时间再进行升息。2015年FOMC的委员更多偏向温和立场。

“在最近的记忆中，即使是最温和的美联储，在名目国内生产总值(GDP)至少有6%的趋势下，实施零利率政策可能是一种在玩火的情况，”Gluskin策略师David Rosenberg在写给客户的报告中表示。

当决策者承担起过热的风险时，股市投资人大都会激动不已，然一旦采取修正举措，投资者通常也不会领情。这些都说明了美元在2015年初期阶段将持续上涨，而股市和高收益债券等美国风险资产的表现则是相对强劲。

**1987年情景重演？**

作为市场现象，所有这些都可以自我持续。良好数据、良好获利和宽松货币政策将推动股市上涨，进而促使场外那些信心不太足的投资者进场。

能源价格降低的影响很大，而且将越来越大。国际货币基金组织(IMF)称，明年美国经济成长率将因此增加多达0.5个百分点，2016年将增加0.6个百分点。看看相似的历史时期，1985年和1986年时油价跌幅更大，为之后多年的经济增长奠定基础。

“跟现在一样，1986年临近结束时大多数分析师都低估了经济表现将会有多好，结果1987年经济增长、债券收益率、美联储和股市波动性都呈现真正的突破，”Rosenberg写道。

当然，很难想象市场将出现重大调整。不过如果美联储明年比预期时间提早升息，则可能造成很大的下行波动。

这并不是唯一的可能情景。美联储还很可能有理由继续等待观望，或者可能让市场相信其倾向于在2015年前三个月升息。

油价可能告诉我们，全球状况足够疲弱到令美联储将推行货币政策正常化延迟更长时间的程度。

油价下滑大部分归因于供应充裕，这不只是因为美国采用了新技术，还由于利比亚等老牌供应国在政治动荡后恢复供应。

但是，IMF估计油价下滑的20-35%是由于需求减少，这本身就是个警示信号。

作为在工业中应用广泛，且通常随全球增长一道波动的基本金属--铜，其价格最近触及四年半低点，今年累计下跌近18%。铜价表现可能预示欧洲和中国经济状况较弱，这可能损及美国经济增长并盖过油价下跌带来的好处。

与此同时，美国风险资产料继续维持欢庆气氛，因为其他地方鲜有良好的替代选择，投资者将一如既往地被迫追逐美国风险资产。(完)

(译文审校 王洋)

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