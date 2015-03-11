分析：美国非农就业数据改变各界升息算计 投资人预期美债收益率走高

图为日本东京一名商人在看屏幕上的美元现钞。 REUTERS/Toru Hanai

路透纽约3月11日 - 上周五之前，许多投资人认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年可能只会升息一次。原本各界认为九年来的首度升息几乎只是个象征性举措，就好像向世人展示美联储还知道升息是怎么回事儿。

然而2月非农就业报告意外强劲，暗示经济可能升温，讨论象征意义的投资人变少了。债市剧烈波动，加上美元大涨，都显示有越来越多投资人预期美联储将在2015年多次升息，而不只是采取象征性举动。

周五当天短天期公债收益率创下一个月来最大涨幅，因有越来越多买方投资人的想法向大型券商靠拢，大型券商目前预期美联储将在2015下半年多次升息。长天期收益率甚至进一步上扬，10年期公债收益率创下逾一年来最大涨幅。

就业数据公布前，市场价格反映出投资人预期首度升息的时间将在今年稍晚，甚至有些人仍认为今年根本不会升息。

“这让我们确实深入了解景气回升幅度有多大，”纽约德盛安联资产管理投资组合策略主管Kristina Hooper表示，该公司管理资产规模达4,990亿美元。“这已经改变市场人气。”

收益率急升已然导致部分投资人不愿持有过多美国公债，同时考虑持有风险偏高、收益也相对较高的债券。

在期货市场做空指标10年期公债的投机客可能会加大押注；就业数据公布前，这类空仓已达七周高位。美银美林分析师周一称，现在可能是押注美国短期利率大涨的最佳获利时机。

诚然，如果证据显示美国经济增长放缓，或希腊和欧洲债权人之间再起冲突，可能促使投资者重新思考美联储是否会很快升息。萨默斯等经济学家指出，通胀的迹象不多，尤其是薪资方面，他们敦促美联储在“完全看到通胀之后”再升息。

美联储今夏可能升息的前景，推动更多资金流出偏重于长期美债的基金。例如贝莱德的iBoxx投资级别公司债上市交易基金(ETF)(LQD.P)，该基金购买收益率高于公债的债券。2月时该基金流入14亿美元，而iShares 20年以上美债ETF(TLT.P)则流出900万美元。

“美债市场仍然很贵，收益率特别低。我们觉得换到公司债和新兴市场债券机会更好，”Western Asset Management投资经理John Bellows称，该公司管理4,660亿美元资产。

股市也未能幸免，标准普尔500指数自上周四收盘以来下跌2.2%。

期货市场走势显示，6月升息预期再度发酵。美联储升息时间和加息步伐的前景发生变化，使其更加贴近一些中长线投资者和华尔街分析师长久以来的普遍看法。周五公布就业数据后，路透进行调查显示，许多华尔街机构预期首次升息时点将落在6月。

周五，两年期美债收益率涨至接近0.75%，为12月底以来最高。两年期公债同长期公债利差走阔至逾两个月来最大，暗示交易商认为美联储加息步伐恐怕要快于他们之前预期。

此外，美元指数2015年已累计上涨9.1%，2014年美元指数升值12.8%，创下1997年来最大涨幅。

欲浏览美国公债收益率利差，请点击：link.reuters.com/kar98t

欲浏览美联储联邦基金利率目标和美元指数走势对比图，请点击：link.reuters.com/kuc27s

过去几年债市一直在玩这一类游戏：年初时收益率大幅上升，经济成长令人失望时，收益率就在夏季时下滑。若这样的戏码再次上演，且美联储会选择推后升息，则可能引发债市和股市大涨、美元行情降温。

随着欧洲央行开启1万亿(兆)欧元的购债行动，外资对美国公债的买兴或许有助于稍稍压低较中长期公债收益率。

“在各种力量作用下，我认为长期公债收益率可能持于低点，不过随着我们越发接近升息循环，在这样的环境下短期公债收益率将会升高。”新罕布什尔州富达投资经理人Bill Irving说道；该公司管理债券规模达8,700亿美元。(完)

(编译/审校 张明钧/王丽鑫/孙茉莉/王洋/蔡美珍)

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