综述：美国经济第一季料将萎缩 但基本面仍强劲

路透华盛顿5月29日 - 美国冬季不寻常地大量降雪及美元回升，使得经济在第一季可能出现萎缩，不过自此之后经济活动已小幅反弹。

政府将于周五公布国内生产总值(GDP)报告，根据路透调查，第一季GDP环比年率料下修为萎缩0.8%，上个月公布的前值为成长0.2%。

贸易逆差扩大，以及企业的库存累积量比原先预期来得少，可能是GDP料将下修的主要原因。

目前对第二季经济成长的预估约为2%，上半年经济看来将创下2011年以来同期最差表现。

然对于料将萎缩的GDP，分析师避免做太多的解读。他们认为第一季GDP数据是受到暂时性因素的影响，像是政府用来调整数据季节性波动所使用的模型有问题。

“美国经济复苏疲软，并不像车子掉了轮胎那么严重，因为劳动力市场仍然稳健，楼市活动也在加速，”渣打银行驻纽约美国经济分析师Thomas Costerg称。

包括在旧金山联储的一些经济分析师对于第一季国内生产总值(GDP)初值准确性提出怀疑，过去几年第一季数据都偏于疲软。

他们认为所谓季节性调整没有完全消除季节性特征，留下了“残余”季节因素。政府上周称，意识到了潜在的问题，正着手尽量减轻。

商务部将在周五1230GMT公布第一季GDP修正值。

**美元和能源的拖累**

除统计偏差外，一主要港口的劳工纠纷也打击第一季GDP增速；当季经济环比年率为增长2.2%。油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)和Halliburton(HAL.N)等公司对原油价格大跌作出应对，令能源部门投资锐减，也拖累经济增长。

“石油投资减少的程度大于大家的预期，而(油价下跌)通过消费者购买力增加带来的助益却未出现。”UniCredit Research首席美国经济分析师Harm Bandholz称。

分析师估计，2月异常严重的降雪，将增长率至少拉低了一个百分点。

贸易受到强势美元和港口纠纷的打击。第一季出口一直受港口争端的打压，而在问题解决后，3月大量进口随之涌入。

GDP报告料显示，美元和油价因素使得企业获利连续两季下滑。

虽然美国经济摆脱第一季的迟滞，但零售销售和工业生产数据显示，第二季伊始的经济只以温和速度增长。不过房市、消费者信心和企业支出计画等报告，则显示动能可能正在增加。

与2014年经济成长经历低迷的第一季后迅速反弹的情况不同，美元走势以及能源企业削减投资如今对经济活动继续造成妨碍。

但随着时间推进，经济增长或将加速。

库存增幅将可能较上月公布的大幅增长1,103亿美元下修。若果真如此，则表明仓库并未堆满无人需要的商品，而企业有充裕空间从工厂订购更多产品。

由于汽油价格下降，家庭节省了可观的开支，这最终也会提振消费者支出。消费支出占到美国经济的三分之二以上。

美元涨势已经消退，自3月高点下跌了约4%，缓解了美国出口商的压力。另外，活跃钻机数量显示，能源投资萎缩状况接近尾声。

“随着暂时性因素的重要性下降，基本面将再次确立自己的地位，”Macroeconomic Advisers分析师Ben Herzon称。(完)

(编译 戴素萍/王丽鑫/张若琪/王兴亚；审校 李婷仪/艾茂林/蔡美珍/杜明霞)

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