独家：CDP Reti向中国国家电网售股前将获15亿欧元贷款--消息

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透米兰7月23日 - 两位知情人士表示，意大利能源网络控股公司CDP Reti将获得约15亿欧元贷款，以助其顺利向中国国家电网出售35%股份。
熟知情况的消息人士周一透露，意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)接近同意，将旗下投资载体CDP Reti的35%股份售予中国国家电网。
未能获得CDP及相关银行关于贷款一事的评论。
CDP计划出售CDP Reti多达49%的股份，该投资载体握有燃气网络公司Snam控股股份，而且很快亦将掌控意大利电网Terna。这是该国推行私有化以削减公共债务计划的一部分。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。