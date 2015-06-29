综述：希腊银行关门股市休市 债务谈判破裂将其抛入危机

路透雅典6月29日 - 希腊人周一睁开眼发现银行关门，提款机关闭，到处是流言和阴谋论，因为政府与债权人的谈判破裂，使希腊深陷危机。

在希腊银行业没有得到欧洲央行额外的紧急资金援助之后，希腊总理齐普拉斯周日晚间在发表电视讲话时神情忧郁的宣布实施资本管制，以防止挤兑导致银行崩溃。

距离希腊偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元贷款的时间不到48小时，如果希腊违约，可能引发该国退出欧元区。

齐普拉斯宣布下周日将就改革换现金的条件举行公投，惹怒希腊的国际债权人，之后外界对双方最后协商取得突破的期望快速消退。希腊人民对此的反应是难以置信和忧心忡忡。

“我简直无法相信，”雅典当地人Evgenia Gekou在她上班的途中对记者表示。“我一直认为明天醒过来后会发现所有事情都好好的。我在努力不去担忧这些事情。”

欧洲官员对他们下一步行动发出令人困惑的信号。欧盟执委会的一位发言人对法国电台表示，执委会周一不会提出任何新的提议。这似乎有悖于欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西的说法。莫斯可维西曾表示，即将出台一份新的提议，双方离达成协议“只有几步之遥”。

欧洲银行股周一急剧下挫。西班牙、法国和德国最大的银行股价挫跌超过6%，因投资者非常担心风险扩散至欧元区其他二线国家的银行。

希腊政府至少会在7月5日之前保持银行关闭，那天是公投举行的日期，周一关闭的ATM取款机周二重新启用后，每天只允许每人提取60欧元。希腊股市也将休市。

经过数月唇枪舌战之后，被惹恼了的欧洲伙伴将危机责任全盘扣到了齐普拉斯的头上。

债权人希望希腊能够削减养老金并上调税率。而齐普拉斯长期以来一直坚称，债权人的这一要求会加深该国经济危机。希腊已经有大约四分之一劳动力失业，此次经济危机是其在现代最严重的一次。

在齐普拉斯周日晚间宣布紧急措施后，希腊的ATM机和加油站外排起了长龙，大家争相取现，唯恐为时已晚。

**疯狂时刻**

各家报纸也都在头版放上人们排长龙取现的图片。Nafetemporiki日报周一版以“疯狂时刻”作为大标题，而Ta Nea日报则直接冠以“银行何时开门”。

偏保守的Eleftheros Typos报纸对齐普拉斯予以谴责，称齐普拉斯宣布公投其实是一项计谋，诱导希腊提前选举并借机赢得大选。

现在谣言满天飞。周一几十名领取退休金的人员在希腊国家银行(National Bank of Greece)的至少两个分行门外排队，之前他们听说可以从一些分行领退休金。路透摄影记者称这些人已被驱离。

“我干了一辈子，到头来却碰上这样的灾难，”一名店主这样说。他是来帮妻子领退休金的。

虽然发生这样的金融冲击，大部分日常生活依然照旧：市区内的商店、药店和超市仍在营业，希腊人在咖啡馆和饭馆里三五成群讨论国家命运。游客们像往常一样，在议会外面观看总统府卫兵换岗。

周一稍晚可能会举行抗议撙节措施的集会，集会可能还将敦促投票人在有关救助条款的公投上投下“拒绝”票。

尽管欧美官员立场强硬，但他们还是纷纷发起呼吁并组织会议，期望能力挽狂澜。

美国总统奥巴马分别致电与齐普拉斯谈话的官员，包括德国总理梅克尔和包括美国财政部长杰克卢在内的美国高官，敦促欧洲和IMF拿出维系欧元区的计划，并将希腊留在欧元区。德国和法国政府均召开了紧急政治会议。

“虽然紧急援助计划直到周二才到期，但他们已不再向希腊银行业提供必要的流动性，就是为了敲诈并恫吓我们，”希腊行政改革部长George Katrougalos对Antenna电视表示。

“如果我们投票同意，他们将撤销退休金，你们在公立医院将不得不支付医药费。你们的孩子上不了学的时候，你们会说‘谢谢’，而他们则会说‘这是你们自找的’。”

“但如果你投下否决票，你还有能力争取更好的未来。”(完)

(编译 李春喜/白云/刘秀红/王颖；审校 王洋/屈桂娟)

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