《独家新闻》CDP Reti向中国国家电网售股前，将获15亿欧元贷款--消息

路透米兰7月23日 - 两位知情人士表示，意大利能源网络控股公司CDP Reti将获得约15亿欧元贷款，以助其顺利向中国国家电网出售35%股份。

熟知情况的消息人士周一透露，意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)接近同意，将旗下投资载体CDP Reti的35%股份售予中国国家电网。

未能获得CDP及相关银行关于贷款一事的评论。

CDP计划出售CDP Reti多达49%的股份，该投资载体握有燃气网络公司Snam控股股份，而且很快亦将掌控意大利电网Terna。这是该国推行私有化以削减公共债务计划的一部分。(完)