《独家新闻》CDP Reti向中国国家电网售股前，将获15亿欧元贷款--消息

标题新闻：惠誉称英国决定提前举行大选不影响其对英国主权评等的评估，主要还是要看经济和债务
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路透米兰7月23日 - 两位知情人士表示，意大利能源网络控股公司CDP Reti将获得约15亿欧元贷款，以助其顺利向中国国家电网出售35%股份。
熟知情况的消息人士周一透露，意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)接近同意，将旗下投资载体CDP Reti的35%股份售予中国国家电网。
未能获得CDP及相关银行关于贷款一事的评论。
CDP计划出售CDP Reti多达49%的股份，该投资载体握有燃气网络公司Snam控股股份，而且很快亦将掌控意大利电网Terna。这是该国推行私有化以削减公共债务计划的一部分。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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