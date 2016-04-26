中国发改委出台“十大扩消费行动” 包括居民住房改善和旅游等

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月26日 - 中国国家发改委出台“十大扩消费行动”，包括居民住房改善、农村消费升级、汽车消费促进、旅游休闲升级如邮轮游艇消费等。
发改委网站周二刊登“关于促进消费带动转型升级的行动方案”称，要给予地方调控自主权，分城施策化解房地产库存，建立租购并举的住房制度，满足居民改善性住房消费需求。
“稳定住房消费预期。增加一线和部分热点二线城市的住宅建设用地供应，...允许个人公积金账户内资金随工作地点变动进行跨省跨市转移接续。”方案称。
在汽车消费促进行动中，发改委指出，将逐步扩大放宽皮卡车进城试点范围，支持各地加快建设停车场，并开展汽车“三包”责任保险试点。
旅游休闲升级方面，将结合特色旅游小镇建设和乡村旅游发展，年内建成100个全域旅游示范区；将上海实施的国际邮轮入境外国旅游团15天免签政策逐步扩大至其他邮轮口岸。
同时，还要逐步开放供游艇旅游使用的水域，出台粤港澳游艇自由行试点政策，支持游艇码头等基础设施建设；加快培育通用航空消费市场。
方案提出要展开城镇商品销售畅通行动，在重要的铁路干线站点，争取年内建设一批综合物流中心，因地制宜逐步推广城市中心铁路货场转为城市配送中心。
此外，支持整合改造闲置社会资源发展养老服务。鼓励地方通过招标等方式，将城市中废弃工厂、事业单位改制后腾出的办公用房、乡村撤校并点等方式腾退的闲置用房，低费或免费提供给各类民间资本举办的养老机构。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
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