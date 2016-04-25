严控煤电新增规模 合理安排煤电基地规划建设时序--中国发改委

路透北京4月25日 - 中国国家能源局局长努尔·白克力周一称，要强化规划引领约束，严控煤电新增规模，结合受端省份用电需求，合理安排煤电基地规划建设时序。认识到煤电在较长时间内仍将是中国电力供应的主力电源，煤电在系统中的定位将逐步由电量型电源向电力型电源转变。

刊登在发改委网站上的新闻稿援引国家能源局召开促进煤电有序发展电视电话会议指出，要加强全国电力规划的指导性，各省区市核准的煤电项目，含燃煤自备电站，应列入依据国家总量控制目标制定的电力发展规划，未列入的不得核准。对于确实存在电力缺口的省份，将结合实际适当安排煤电规划建设规模。

“对于经电力电量平衡测算存在电力盈余的省份以及大气污染防治重点区域，原则上不再安排新增煤电规划建设规模。”刊登在发改委网站新闻稿指出。

努尔·白克力表示，要建立风险预警机制，引导煤电理性发展。目前已研究建立基于煤电建设经济性、当地煤电装机充裕度和资源约束情况的煤电规划建设风险预警机制，按照红色、橙色、绿色三个等级进行风险预警，国家能源局已发布2019年分省煤电规划建设风险预警提示。建议地方政府和发电企业要根据预警等级，科学控制煤电项目规划建设节奏，避免出现装机冗余现象。

他指出，要提高淘汰标准，加大落后产能淘汰力度，并要落实“三个一批”，有序推进煤电规划建设。对经电力电量平衡测算存在电力冗余的省份，采取“取消一批、缓核一批、缓建一批”等措施，适当放缓其现有纳入规划及核准在建煤电项目的规划建设。

“取消一批”——取消2012年及以前纳入规划的未核准煤电项目，相应规模滚入当地未来电力电量平衡，待2018年后结合电力供需情况再逐步安排。

“缓核一批”——全国有13个省（区）（黑龙江、山东、山西、内蒙古、江苏、安徽、福建、湖北、河南、宁夏、甘肃、广东、云南）2017年底前暂缓核准除民生热电外的自用煤电项目。

“缓建一批”——全国有15个省（区）（黑龙江、辽宁、山东、山西、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、湖北、河南、江苏、广东、广西、贵州、云南），除民生热电外的自用煤电项目，尚未开工建设的，2017年底前暂缓开工；正在建设的，适当调整建设工期，把握好投产节奏。（完）