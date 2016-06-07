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中国财经 | 2016年 6月 7日 星期二 11:55 BJT

中国发改委：选择21家企业开展外债规模管理改革试点

路透北京6月7日 - 中国国家发展改革委周二称，近期将选择21家企业开展2016年度外债规模管理改革试点，试点企业在年度外债规模内，可自主选择发行窗口分期分批发行，不再进行事前登记；同时，继续在四个自贸区所在六省市推进2016年度外债规模管理改革试点工作。

发改委网站发布的公告称，鼓励试点企业境内母公司直接发行外债，适当控制海外分支机构和子公司发行外债；并要求试点企业适当运用货币互换、利率互换、远期外汇买卖、期权、掉期等金融衍生产品，合理持有外汇头寸。

对于自贸区所在地六省市，发改委称，在外债控制规模内，除中央管理企业（含金融机构）外，辖区内注册的地方企业境外发行债券和借用中长期国际商业贷款，由六省市发展改革委负责出具相关企业借用外债规模登记证明。

发改委此前发布风险提示称，企业境外发债应密切关注国际资本市场动态和中国经济金融形势、国际收支状况等，强化外债风险意识，确保外债风险可控。

(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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