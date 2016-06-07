中国发改委：选择21家企业开展外债规模管理改革试点

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月7日 - 中国国家发展改革委周二称，近期将选择21家企业开展2016年度外债规模管理改革试点，试点企业在年度外债规模内，可自主选择发行窗口分期分批发行，不再进行事前登记；同时，继续在四个自贸区所在六省市推进2016年度外债规模管理改革试点工作。
发改委网站发布的公告称，鼓励试点企业境内母公司直接发行外债，适当控制海外分支机构和子公司发行外债；并要求试点企业适当运用货币互换、利率互换、远期外汇买卖、期权、掉期等金融衍生产品，合理持有外汇头寸。
对于自贸区所在地六省市，发改委称，在外债控制规模内，除中央管理企业（含金融机构）外，辖区内注册的地方企业境外发行债券和借用中长期国际商业贷款，由六省市发展改革委负责出具相关企业借用外债规模登记证明。
发改委此前发布风险提示称，企业境外发债应密切关注国际资本市场动态和中国经济金融形势、国际收支状况等，强化外债风险意识，确保外债风险可控。
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。