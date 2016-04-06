中国发改委要求开展企业债兑付风险排查 月中将开专题会--消息

路透上海4月6日 - 中国近期信用债违约案例增多，据三位消息人士周三透露，企业债监管部门国家发改委近期再次下发通知，要求发行人、承销商及各地发改委等开展企业债券本息的兑付风险排查工作，并加强存续期的信息披露工作。

消息人士引述国家发改委3月30日下发的该通知称，企业债发行人应在4月15日之前，对本年度本息兑付准备情况进行自查，并形成自查报告上报；同时，国家发改委将于4月中旬召开企业债券本息兑付风险排查的专题会议。

报告内容包括：偿债资金来源情况；募投项目建设和募集资金使用情况；是否按募集说明书约定向偿债专户归集并划转偿债资金；重要商务合同履约及应收账款回收情况等。

除此之外，通知还对主承销商、各省级发改委、托管机构、评级机构等的风险排查职责分工进行了明确，并同步明确了针对未达标机构的惩戒措施。

其中，评级机构下调评级或者将评级展望调整为负面时，通知要求评级机构及时向国家发改委和省级发改委报备。

路透暂未能联络到国家发改委对上述消息予以置评。

中国经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。

在中国由于监管部门不同，企业发行的债券主要分为三大部分：一是由发改委审核的企业债，在银行间市场和证交所跨市场发行；二是由央行审核的非金融企业债务融资工具，包括超短融、短融和中票等，仅在银行间市场发行；三是由中国证监会审核的公司债券，在沪深证交所发行。(完 )