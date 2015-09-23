中国发改委：31个省市2014年度节能目标全部完成

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国国家发展和改革委员会周三发布公告称，对各省（区、市）2014年度节能目标完成情况、措施落实情况进行了现场评价考核，31个省市2014年度节能目标全部完成。
其中超额完成等级的五个省市，包括北京、河北、上海、江苏、浙江；天津、山西、内蒙古、西藏、陕西、甘肃、宁夏等24个省（区、市）考核结果为完成等级；青海、新疆考核结果为基本完成等级。
发改委并称，2015年是完成“十二五”(2011-2015年)节能目标的关键一年，各地区、各部门要认真落实有关节能工作部署，确保完成全国“十二五”节能约束性目标。
根据国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知，到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%（比2005年的1.276吨标准煤下降32%）。“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。
2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2,347.6万吨和2,086.4万吨，比2010年各减少8%，分别新增削减能力601万吨、654万吨；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238万吨、2,046.2万吨，比2010年各减少10%，分别新增削减能力69万吨、794万吨。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。