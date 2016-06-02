引导金融机构审慎稳妥开展综合经营--中国发改委

央广网援引他的讲话称，与发达经济体相比，中国金融业综合经营仍处于初步阶段，业务整体和协同能力不足，整体风险管控水平有待进一步提高。

他并指出，中国于上世纪90年代逐步确立了金融业分业经营、分业监管体制；进入21世纪后，随着经济金融发展和对外开放程度不断提高，金融业综合经营的要求和动力日益增强。（完）