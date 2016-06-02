引导金融机构审慎稳妥开展综合经营--中国发改委

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京6月2日 - 中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周四表示，“十三五”时期将加速推进利率、汇率等金融市场化改革，改善金融机构单一业务结构；引导金融机构审慎稳妥开展综合经营，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
央广网援引他的讲话称，与发达经济体相比，中国金融业综合经营仍处于初步阶段，业务整体和协同能力不足，整体风险管控水平有待进一步提高。
他并指出，中国于上世纪90年代逐步确立了金融业分业经营、分业监管体制；进入21世纪后，随着经济金融发展和对外开放程度不断提高，金融业综合经营的要求和动力日益增强。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。