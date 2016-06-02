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中国财经 | 2016年 6月 2日 星期四 14:52 BJT

引导金融机构审慎稳妥开展综合经营--中国发改委

路透北京6月2日 - 中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周四表示，“十三五”时期将加速推进利率、汇率等金融市场化改革，改善金融机构单一业务结构；引导金融机构审慎稳妥开展综合经营，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

央广网援引他的讲话称，与发达经济体相比，中国金融业综合经营仍处于初步阶段，业务整体和协同能力不足，整体风险管控水平有待进一步提高。

他并指出，中国于上世纪90年代逐步确立了金融业分业经营、分业监管体制；进入21世纪后，随着经济金融发展和对外开放程度不断提高，金融业综合经营的要求和动力日益增强。（完）

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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