中国发改委：整体投资下行压力不容忽视 将着力扩大合理有效投资

路透北京5月4日 - 中国国家发改委周三表示，一季度在加强供给侧结构性改革和促投资稳增长政策“组合拳”带动下，整体投资形势继续好转；但同时也要看到整体投资下行压力仍不容忽视。

发改委网站刊登新闻稿称，下一步将采取有力有效措施，扩大合理有效投资，巩固当前投资企稳向好的形势；将进一步加快中央预算内投资计划下达进度，抓住二三季度项目建设高峰期，切实加快专项建设基金项目开工和建设实施进度。

“制造业企业投资的意愿和能力不强，民营资本市场准入隐性壁垒依旧存在，房地产库存仍处高位，地方政府投融资能力不足，整体投资下行压力仍不容忽视，”发改委称。

发改委表示，将推动出台深化投融资体制改革的意见和企业投资项目核准和备案管理条例，进一步确立企业的投资主体地位。

要进一步研究提出取消、下放投资审批权限的意见，提高地方承接能力，督促各地完善投资项目审批核准服务指南，明确投资审批办理环节时限和要求。

同时，要构建合理有效的PPP项目投资回报机制，吸引民间投资参与PPP项目建设；并统筹安排中央预算内投资和专项建设基金，优先支持符合投向的PPP项目建设。

中国2016年一季度全国固定资产投资85,843亿元人民币，同比增长10.7%，增速比1-2月提高0.5个百分点，比2015年全年提高0.7个百分点；一季度投资到位资金109,250亿元，同比增长6.4%，比1-2月提高5.5个百分点，但比2015年全年增速降低了1.3个百分点，后续资金保障仍需加大力度。（完）

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