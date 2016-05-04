中国发改委：整体投资下行压力不容忽视 将着力扩大合理有效投资

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月4日 - 中国国家发改委周三表示，一季度在加强供给侧结构性改革和促投资稳增长政策“组合拳”带动下，整体投资形势继续好转；但同时也要看到整体投资下行压力仍不容忽视。
发改委网站刊登新闻稿称，下一步将采取有力有效措施，扩大合理有效投资，巩固当前投资企稳向好的形势；将进一步加快中央预算内投资计划下达进度，抓住二三季度项目建设高峰期，切实加快专项建设基金项目开工和建设实施进度。
“制造业企业投资的意愿和能力不强，民营资本市场准入隐性壁垒依旧存在，房地产库存仍处高位，地方政府投融资能力不足，整体投资下行压力仍不容忽视，”发改委称。
发改委表示，将推动出台深化投融资体制改革的意见和企业投资项目核准和备案管理条例，进一步确立企业的投资主体地位。
要进一步研究提出取消、下放投资审批权限的意见，提高地方承接能力，督促各地完善投资项目审批核准服务指南，明确投资审批办理环节时限和要求。
同时，要构建合理有效的PPP项目投资回报机制，吸引民间投资参与PPP项目建设；并统筹安排中央预算内投资和专项建设基金，优先支持符合投向的PPP项目建设。
中国2016年一季度全国固定资产投资85,843亿元人民币，同比增长10.7%，增速比1-2月提高0.5个百分点，比2015年全年提高0.7个百分点；一季度投资到位资金109,250亿元，同比增长6.4%，比1-2月提高5.5个百分点，但比2015年全年增速降低了1.3个百分点，后续资金保障仍需加大力度。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。