中国发改委：一季度经济实现“开门红”有支撑 预计全年物价温和上涨（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周三表示，中国经济指标在3月中旬和下旬延续了向好的方向，积极因素进一步增加，一季度经济实现“开门红”是有充足依据和充分支撑的。
他在发改委例行发布会上指出，经济发展的积极变化体现在投资增速有所回升，价格总水平有所回升，企业利润由降转升，房地产市场交易量明显回升以及财政收入增速回升等方面。
“积极因素进一步增加，现在评价中国一季度经济实现了“开门红”，我认为是客观的，是实事求是的，是有充足依据和充分支撑的。”他称。
他并透露，发改委3月共审批核准固定资产投资项目八个，总投资55亿元人民币。且截至今年2月底，11大类重大工程包已累计完成投资54,609亿元，比1月底增加1,513亿元，已开工48个专项、374个项目，比1月底增加35个项目。
他强调，为积极应对经济下行压力，发改委进一步加快推进国家重大工程建设，努力推动形成有效合理投资。
中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。随着中国经济这艘大船驶入平稳的水面，宽松政策可能暂缓加码，而转向观察和维持为主。
**全年物价温和上涨走势**
对于备受市场关注的物价上涨问题，赵辰昕指出，当前所谓物价水平处于高点是在去年较低物价水平基础上的高点。从物价运行态势看，今年中国居民消费价格水平（CPI）仍将保持温和上涨的走势。
他称，粮食价格稳中有降为价格总水平稳定奠定了基础，上游生产资料价格下跌制约下游消费品价格上涨幅度。再加上今年国际大宗商品价格低位震荡运行的可能性较大，也将在一定程度上抑制国内价格上涨。
“由于农业生产容易受到自然气候条件、生产周期性因素等影响，短期内可能出现一定幅度上涨，但预计不会出现全面、持续的价格上涨。”他称。
他并提到，生猪价格继续大幅上涨的可能性较小。而随着天气好转、气温回升，蔬菜生长速度将会加快，区域间调配也会更加顺畅，市场供应量将明显增加，预计4月中旬以后蔬菜价格将逐渐下降。
**一季度用电增速回升**
赵辰昕指出，一季度，全国全社会用电量约13,524亿千瓦时，同比增长3.2%，增速同比回升2.4个百分点。其中，第一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长7.8%、0.2%、10.9%和10.8%，增速同比均回升。3月当月，全社会用电量约4,762亿千瓦时，同比增长5.6%，增速同比回升7.8个百分点。
一季度全社会用电增速回升主要受三产和居民生活用电支撑，两者合计对全社会用电增长的影响度达到94%，拉高全社会用电增速3.0个百分点。
“一季度二产用电增速由负转正，但总体仍处于较低水平。”他称。
成品油消费量方面，3月份成品油消费量同比增长7.2%，与1、2月份相比，市场需求呈回升态势。其中，与工农业生产联系紧密的柴油消费量，由1、2月份的同比下降转为同比增长2.99%。
在可再生能源方面，目前，中国可再生能源装机容量已占全球四分之一，新增可再生能源装机容量占全球三分之一。中国还将进一步扩大碳市场范围，于2017年启动全国碳交易市场。 （完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良/曾祥进)
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