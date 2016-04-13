中国发改委：一季度经济实现“开门红”有支撑 预计全年物价温和上涨（更新版）

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路透北京4月13日 - 中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周三表示，中国经济指标在3月中旬和下旬延续了向好的方向，积极因素进一步增加，一季度经济实现“开门红”是有充足依据和充分支撑的。

他在发改委例行发布会上指出，经济发展的积极变化体现在投资增速有所回升，价格总水平有所回升，企业利润由降转升，房地产市场交易量明显回升以及财政收入增速回升等方面。

“积极因素进一步增加，现在评价中国一季度经济实现了“开门红”，我认为是客观的，是实事求是的，是有充足依据和充分支撑的。”他称。

他并透露，发改委3月共审批核准固定资产投资项目八个，总投资55亿元人民币。且截至今年2月底，11大类重大工程包已累计完成投资54,609亿元，比1月底增加1,513亿元，已开工48个专项、374个项目，比1月底增加35个项目。

他强调，为积极应对经济下行压力，发改委进一步加快推进国家重大工程建设，努力推动形成有效合理投资。

中国3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。随着中国经济这艘大船驶入平稳的水面，宽松政策可能暂缓加码，而转向观察和维持为主。

**全年物价温和上涨走势**

对于备受市场关注的物价上涨问题，赵辰昕指出，当前所谓物价水平处于高点是在去年较低物价水平基础上的高点。从物价运行态势看，今年中国居民消费价格水平（CPI）仍将保持温和上涨的走势。

他称，粮食价格稳中有降为价格总水平稳定奠定了基础，上游生产资料价格下跌制约下游消费品价格上涨幅度。再加上今年国际大宗商品价格低位震荡运行的可能性较大，也将在一定程度上抑制国内价格上涨。

“由于农业生产容易受到自然气候条件、生产周期性因素等影响，短期内可能出现一定幅度上涨，但预计不会出现全面、持续的价格上涨。”他称。

他并提到，生猪价格继续大幅上涨的可能性较小。而随着天气好转、气温回升，蔬菜生长速度将会加快，区域间调配也会更加顺畅，市场供应量将明显增加，预计4月中旬以后蔬菜价格将逐渐下降。

**一季度用电增速回升**

赵辰昕指出，一季度，全国全社会用电量约13,524亿千瓦时，同比增长3.2%，增速同比回升2.4个百分点。其中，第一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长7.8%、0.2%、10.9%和10.8%，增速同比均回升。3月当月，全社会用电量约4,762亿千瓦时，同比增长5.6%，增速同比回升7.8个百分点。

一季度全社会用电增速回升主要受三产和居民生活用电支撑，两者合计对全社会用电增长的影响度达到94%，拉高全社会用电增速3.0个百分点。

“一季度二产用电增速由负转正，但总体仍处于较低水平。”他称。

成品油消费量方面，3月份成品油消费量同比增长7.2%，与1、2月份相比，市场需求呈回升态势。其中，与工农业生产联系紧密的柴油消费量，由1、2月份的同比下降转为同比增长2.99%。

在可再生能源方面，目前，中国可再生能源装机容量已占全球四分之一，新增可再生能源装机容量占全球三分之一。中国还将进一步扩大碳市场范围，于2017年启动全国碳交易市场。 （完）