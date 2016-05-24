加快推进今年重点公路项目前期工作 发挥投资有效性--中国发改委

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月24日 - 中国国家发展改革委等部委联合下发通知，要求加快推进2016年重点公路项目前期工作，抓紧落实建设资金，有关地区要在每月10日前将上月本地区项目推进情况向上汇报。
发改委网站周二并公布重点公路项目清单，在28个项目中，西部占比过半，覆盖四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃和宁夏等省市。此举旨在完善国家公路网络，加快推进重点公路项目建设。
发改委通知称，有关项目单位要深化研究论证项目建设方案，抓紧落实建设资金，并加强与国土、环保、住建、水利、海洋等部门的沟通，加快办理用地预审、环境影响评价等前置性文件，做好社会稳定风险评估，力争项目早日具备批复条件。
通知要求，各级发展改革、交通运输部门要对清单所列项目明确责任主体，细化工作节点，一一落实推进方案，确保开工一批、储备一批、谋划一批重大项目，切实发挥投资有效性。
相关部门要在每月10日前将上月本地区项目推进情况通过纵向网报国家发展改革委（基础产业司）并报交通运输部（综合规划司）。
国土、环保、住建等部委对于具备条件的项目，优化审批流程，加快前置性文件审批。
今年重点公路项目清单中，还包括北京的六环路至市界（京冀界）公路、内蒙古三条公路，吉林、福建各两条公路，江苏、浙江、安徽、山东、湖北各一条公路。
中国国家发改委、交通运输部日前联合印发“交通基础设施重大工程建设三年行动计划”，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元人民币。
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(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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