加快推进今年重点公路项目前期工作 发挥投资有效性--中国发改委

路透北京5月24日 - 中国国家发展改革委等部委联合下发通知，要求加快推进2016年重点公路项目前期工作，抓紧落实建设资金，有关地区要在每月10日前将上月本地区项目推进情况向上汇报。

发改委网站周二并公布重点公路项目清单，在28个项目中，西部占比过半，覆盖四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃和宁夏等省市。此举旨在完善国家公路网络，加快推进重点公路项目建设。

发改委通知称，有关项目单位要深化研究论证项目建设方案，抓紧落实建设资金，并加强与国土、环保、住建、水利、海洋等部门的沟通，加快办理用地预审、环境影响评价等前置性文件，做好社会稳定风险评估，力争项目早日具备批复条件。

通知要求，各级发展改革、交通运输部门要对清单所列项目明确责任主体，细化工作节点，一一落实推进方案，确保开工一批、储备一批、谋划一批重大项目，切实发挥投资有效性。

相关部门要在每月10日前将上月本地区项目推进情况通过纵向网报国家发展改革委（基础产业司）并报交通运输部（综合规划司）。

国土、环保、住建等部委对于具备条件的项目，优化审批流程，加快前置性文件审批。

今年重点公路项目清单中，还包括北京的六环路至市界（京冀界）公路、内蒙古三条公路，吉林、福建各两条公路，江苏、浙江、安徽、山东、湖北各一条公路。

中国国家发改委、交通运输部日前联合印发“交通基础设施重大工程建设三年行动计划”，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元人民币。

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