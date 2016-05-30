中国发改委：三年拟重点推进303项交通重大工程项目 涉资4.7万亿

路透北京5月30日 - 中国新华网日前报导援引国家发改委基础产业司有关负责人称，近日出台文件对2016年至2018年拟重点推进的重大交通基础设施工程建设进行总体部署，共有303个交通重大工程项目被纳入，涉及总投资约4.7万亿元。

发改委基础产业司副司长郑剑表示，这303个项目将主要推动三方面任务，目标是进一步完善交通网络，强化基础设施功能，推动形成国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、一体衔接便捷高效的综合交通运输体系。

报导称，在快速交通网络方面，主要任务是加快推进高速铁路成网，增强辐射带动能力，完善国家高速公路网络，适度发展地方高速公路等，完善机场布局，增强枢纽机场和干支线机场功能。

在城际交通方面，建成京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群城际铁路网，推进成渝、长江中游、海峡西岸等城市群城际铁路建设，形成以轨道交通、高速公路为主骨架的城际交通网。

在基础交通网络方面，加快中西部铁路、区际干线铁路建设，推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设，提升沿海和内河水运设施专业化水平，加强农村公路、通用机场、邮政和快递基础设施建设等。

发改委表示，将加快投融资体制改革，多渠道筹措建设资金，在加大政府性资金支持力度的同时，拓展社会资本参与的渠道和方式，推动交通PPP示范项目。（完）