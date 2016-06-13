中国发改委核准京秦高速和山东省高青至广饶公路两项目 总投资约74亿

路透北京6月13日 - 中国国家发改委周一称，核准山东省高青至广饶公路项目及京秦高速公路北京东六环至京冀界段的建设，两项目总投资近74亿元人民币。

发改委网站刊登的批复称，山东省高青至广饶公路路线起自淄博市高青县彭家村西北，接已建成的长春至深圳国家高速公路滨州至高青段，经庞家、陈户、花官，止于长春至深圳国家高速公路辛庄子至青州段辛庄子枢纽互通立交，并与已建成的荣成至乌海国家高速公路辛庄子至寿光段对接，全长约54公里。

项目估算总投资为45.3亿元（静态投资42.87亿元），其中项目资本金为11.33亿元，约占总投资的25%，由山东高速集团有限公司出资；其余33.97亿元资金利用国内银行贷款解决。

本项目由山东高速集团有限公司负责项目融资、建设和管理。经营期内，收取车辆通行费作为投资回报。经营期满后，将本项目全部设施无偿移交给省地方交通管理部门。

本核准文件有效期为两年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目，应在核准文件有效期届满30日前向发改委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

京秦高速公路北京东六环至京冀界段。路线起自东六环小营村西南，接已建成的北京六环路，经翟里、西赵、港北，止于高各庄东北（京冀界），接待建的京秦高速公路河北省境内京冀连接线段，全长约6.3公里。全线在东六环（枢纽）、平疃路两处设置互通式立交，预留东部发展带联络线互通式立交一处。同步建设必要的交通工程和沿线设施。

项目估算总投资约为28.68亿元（静态投资28.43亿元）。国家安排中央专项建设基金（车购税）7.34亿元，北京市安排财政资金7.17亿元，项目法人单位以自有资金出资10.15亿元，共计24.66亿元作为项目资本金，约占总投资的86%，其余资金利用国内银行贷款解决。项目法人为北京市首都公路发展集团有限公司。

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