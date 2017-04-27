版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 17:00 BJT

土耳其金融：CDS和债券利差均下行，因上调利率之举安抚了投资者

路透伦敦4月27日 - 土耳其信用违约互换(CDS)周四降至近两年来最低水平，此前土耳其央行决定收紧货币政策，令市场寄望于该行能够在政府不干预的情况下解决好通胀问题。

土耳其央行周三上调了一项主要利率，以遏制两位数的通胀率以及外界对政策独立性的担忧，该国物价上涨主要由里拉疲软所致。

IHS Markit的数据显示，土耳其五年期CDS报214个基点，为2015年7月以来最低，土耳其美元债券相较于美债的平均利差降至291个基点，为2016年中以来最低。

土耳其央行此举推动里拉兑美元升至约四个月来最高水平，同时大幅拉低10年期土耳其公债收益率至五个月低点。 (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐