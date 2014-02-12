欧洲汇市：英镑在英国央行通胀报告公布后跳升

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透2月12日 - 英镑周三劲扬，因英国央行上调经济预估并将升息的时间预期推后至明年，随后货币市场出现波动，以消化2015年英国利率上调时间早于先前预期这一情况。
英国央行将今年经济成长预估从2.8%上调至3.4%。在去年失业率较预期更大幅度下降后，央行试图控制市场对利率的看法。
央行还表示，市场认为五年来首次政策收紧将发生在明年第二季，这与控制通胀率目标相一致。这一表态推动英镑兑美元跳涨0.5%。
“报告中较为强硬的一个因素是这基本面是英国央行如何预计收紧货币政策的一个蓝图。”BMO Capital Markets汇市策略师Stephen Gallo表示，“这对英镑有支撑作用。”
英镑兑美元 升0.8%，至两周高位1.6589美元，为三个月最大升幅。
受欧洲央行可能实施负存款利率传闻打压的欧元兑英镑 重挫1.2%，报0.8190英镑。这给已经将英镑兑美元押注转为英镑兑欧元的对冲基金提供了一个乐见的获利了结机会。
英国3月长债期货 跌82个跳动点，报109.32。
策略师表示，市场对未来两年政策路径的预估有了明显转变。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。