欧洲汇市：英镑在英国央行通胀报告公布后跳升

路透2月12日 - 英镑周三劲扬，因英国央行上调经济预估并将升息的时间预期推后至明年，随后货币市场出现波动，以消化2015年英国利率上调时间早于先前预期这一情况。

英国央行将今年经济成长预估从2.8%上调至3.4%。在去年失业率较预期更大幅度下降后，央行试图控制市场对利率的看法。

央行还表示，市场认为五年来首次政策收紧将发生在明年第二季，这与控制通胀率目标相一致。这一表态推动英镑兑美元跳涨0.5%。

“报告中较为强硬的一个因素是这基本面是英国央行如何预计收紧货币政策的一个蓝图。”BMO Capital Markets汇市策略师Stephen Gallo表示，“这对英镑有支撑作用。”

英镑兑美元 升0.8%，至两周高位1.6589美元，为三个月最大升幅。

受欧洲央行可能实施负存款利率传闻打压的欧元兑英镑 重挫1.2%，报0.8190英镑。这给已经将英镑兑美元押注转为英镑兑欧元的对冲基金提供了一个乐见的获利了结机会。

英国3月长债期货 跌82个跳动点，报109.32。

策略师表示，市场对未来两年政策路径的预估有了明显转变。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价