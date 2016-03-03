中海集团举牌光大银行 未来12个月或继续增持至多2%股份

路透上海3月3日 - 中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)周三晚间刊登公告称，中国海运（集团）总公司旗下子公司近日增持光大银行H股，使得中海集团的持股总量超过光大银行总股本5%，达到举牌标准。中海集团未来12个月内可能继续增持光大银行至多2%股份。

中海集团孙公司OFIL上周四在香港联交所购入光大银行H股1,709.3万股，占后者总股本0.04%，使得中海集团间接持有的光大银行A股和H股的数量合计达23亿5,036.6万股，占总股本的5.039%。

中海集团解释称，基于对中国经济和中国资本市场可持续发展的坚定信心，以及对中国金融业的发展，特别是对光大银行的公司价值和公司未来持续稳定增长的信心；同时，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，积极发挥股东作用，平滑股价异常波动以及保护广大投资者的利益等原因，集团决定增持光大银行股份。

中海集团称，在未来12个月内将根据证券市场整体情况并结合光大银行的发展等因素，可能继续增持光大银行的股份，但增持规模将不超过光大银行总股本的2%。

中海集团已宣布与国内另一海运巨头中国远洋运输（集团）总公司的合并计划。而中海集团旗下拥有中海发展(600026.SS)(1138.HK)、中海海盛(600896.SS)和中海集运(601866.SS)(2866.HK)等上市公司。

光大银行A股和H股周三分别收报3.51元和3.26港元。（完）