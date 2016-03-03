中海集团举牌光大银行 未来12个月或继续增持至多2%股份

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月3日 - 中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)周三晚间刊登公告称，中国海运（集团）总公司旗下子公司近日增持光大银行H股，使得中海集团的持股总量超过光大银行总股本5%，达到举牌标准。中海集团未来12个月内可能继续增持光大银行至多2%股份。
中海集团孙公司OFIL上周四在香港联交所购入光大银行H股1,709.3万股，占后者总股本0.04%，使得中海集团间接持有的光大银行A股和H股的数量合计达23亿5,036.6万股，占总股本的5.039%。
中海集团解释称，基于对中国经济和中国资本市场可持续发展的坚定信心，以及对中国金融业的发展，特别是对光大银行的公司价值和公司未来持续稳定增长的信心；同时，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，积极发挥股东作用，平滑股价异常波动以及保护广大投资者的利益等原因，集团决定增持光大银行股份。
中海集团称，在未来12个月内将根据证券市场整体情况并结合光大银行的发展等因素，可能继续增持光大银行的股份，但增持规模将不超过光大银行总股本的2%。
中海集团已宣布与国内另一海运巨头中国远洋运输（集团）总公司的合并计划。而中海集团旗下拥有中海发展(600026.SS)(1138.HK)、中海海盛(600896.SS)和中海集运(601866.SS)(2866.HK)等上市公司。
光大银行A股和H股周三分别收报3.51元和3.26港元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。