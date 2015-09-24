光大银行计划10月上线电商平台 定位中高端助金融产品销售

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月24日 - 中国股份制商业银行--光大银行(601818.SS)(6818.HK)周四表示，该行将于10月上线电商平台，并与此前上线的直销银行合作，使金融与非金融产品同步对接。
光大银行电子银行部副总经理许长智在银行业例行发布会上称，该行即将上线的电商平台定位在中高端产品，不追求上线产品大而全；做电商不为从商品销售赚取利润，重在推广金融产品，比如投资理财、网上融资等。
对于光大银行直销银行渠道上销售的理财产品，该行副行长卢鸿称，“直销银行为客户提供五类金融产品，包括保险理财产品—财富宝、货币基金产品—阳光宝、定期存款产品—定存宝、黄金定投产品—积存金及理财夜市。”
据该行电子银行部总经理杨兵兵介绍，光大银行之前探索和互联网企业导流合作模式，尝试引入起点低的保险理财产品；目前，直销银行销售的均是光大银行自有的理财产品。
他指出，今年10月推出的电商平台，在此前已经多方位进行过尝试；今后该平台不单服务在光大银行有账户的客户，还会服务无账户的会员客户。
对于近期热议的远程开户，杨兵兵称，远程开户是发展趋势，技术上会积极准备，并在现有条件下做合规的尝试。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。