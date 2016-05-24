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中国财经 | 2016年 5月 24日 星期二 17:03 BJT

中国光大控股和暴风科技将收购MP & Silva的60%股权--消息

路透米兰5月24日 - 据熟悉情况的消息人士说，中国光大控股(0165.HK)和暴风科技(300431.SZ)拟收购意大利媒体权益集团MP & Silva 60%的股权。

消息人士说，该交易对MP & Silva的估值略高于10亿美元。(完)

(编译 汪红英；审校 艾茂林)

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