光大银行香港投行分支揭幕 全球化战略部署重要措施

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月25日 - 中国股份制商业银行--光大银行(6818.HK)(601818.SS)周一称，在香港设立的投资银行光银国际（CEB International）今天揭幕，此为该行全球化战略中的重要措施。
光大银行的新闻稿称，该行已完成内地布局，下一步将积极发展全球业务网络，光银国际将逐渐成为银行国际化过程中的投行业务平台与全球资本市场业务支点。
光银国际将提供包括供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资等全流程、全方位的金融服务。
近年来，内地金融市场发生了深刻而广泛的变革。商业银行从原有的主要信贷提供机构逐渐扩展为多功能的金融服务提供商。随着股权与债务资本市场的迅速发展，投资银行业务已经成为内地银行业发展的新型领域。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。