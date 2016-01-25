光大银行香港投行分支揭幕 全球化战略部署重要措施

路透香港1月25日 - 中国股份制商业银行--光大银行(6818.HK)(601818.SS)周一称，在香港设立的投资银行光银国际（CEB International）今天揭幕，此为该行全球化战略中的重要措施。

光大银行的新闻稿称，该行已完成内地布局，下一步将积极发展全球业务网络，光银国际将逐渐成为银行国际化过程中的投行业务平台与全球资本市场业务支点。

光银国际将提供包括供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资等全流程、全方位的金融服务。

近年来，内地金融市场发生了深刻而广泛的变革。商业银行从原有的主要信贷提供机构逐渐扩展为多功能的金融服务提供商。随着股权与债务资本市场的迅速发展，投资银行业务已经成为内地银行业发展的新型领域。（完）