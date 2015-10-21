中国驻菲律宾宿务总领事遭枪击（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（增加更多细节）
路透马尼拉10月21日 - 菲律宾警方发言人Prudencio Banas称，一名华人女性周三在一家餐厅开枪打伤中国驻菲律宾宿务总领事宋荣华，并打死领馆两名工作人员。
Banas表示，宋荣华被迅速送往医院接受治疗。他并称，这名女性被逮捕，她的丈夫被扣留以接受盘问。
“我们仍在试图确定开枪的动机，”Banas说道，“我们抓住了嫌疑人，她是一名华人女性，但我们需要翻译就所发生的事对她进行盘问。”
警方称，这名嫌犯的丈夫被扣留在那家菲律宾餐厅以接受盘问，这对夫妇已行使外交豁免权。现场发现了一把.45口径手枪。
菲律宾外交部和中国驻马尼拉大使馆拒绝发表评论，正在收集事件的更多细节。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。