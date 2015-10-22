中国驻菲律宾宿务总领事遭枪击

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉10月21日 - 菲律宾警方发言人Prudencio Banas称，一名华人女性周三在一家餐厅开枪打伤中国驻菲律宾宿务总领事宋荣华，并打死领馆两名工作人员。

Banas表示，宋荣华被迅速送往医院接受治疗。他并称，这名女性被逮捕，她的丈夫被扣留以接受盘问。

“我们仍在试图确定开枪的动机，”Banas说道，“我们抓住了嫌疑人，她是一名华人女性，但我们需要翻译就所发生的事对她进行盘问。”

警方称，这名嫌犯的丈夫被扣留在那家菲律宾餐厅以接受盘问，这对夫妇已行使外交豁免权。现场发现了一把.45口径手枪。