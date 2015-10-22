中国驻菲律宾宿务总领事遭枪击

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉10月21日 - 菲律宾警方发言人Prudencio Banas称，一名华人女性周三在一家餐厅开枪打伤中国驻菲律宾宿务总领事宋荣华，并打死领馆两名工作人员。
Banas表示，宋荣华被迅速送往医院接受治疗。他并称，这名女性被逮捕，她的丈夫被扣留以接受盘问。
“我们仍在试图确定开枪的动机，”Banas说道，“我们抓住了嫌疑人，她是一名华人女性，但我们需要翻译就所发生的事对她进行盘问。”
警方称，这名嫌犯的丈夫被扣留在那家菲律宾餐厅以接受盘问，这对夫妇已行使外交豁免权。现场发现了一把.45口径手枪。
菲律宾外交部和中国驻马尼拉大使馆拒绝发表评论，正在收集事件的更多细节。（完）
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。