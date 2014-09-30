中国电建拟购控股股东旗下八公司股权 资产预估值168亿元

路透上海9月30日 - 中国电力建设股份有限公司(601669.SS)周二公告称，拟以“定向增发普通股+承接债务+发行优先股”的方式购买控股股东中国电力建设集团持有的八家公司股权，资产预估值合计为168.3亿元人民币，其中中国电建以溢价发行普通股的方式支付对价约143.3亿元。

公告显示，本次重组的交易方案为中国电建以非公开发行普通股及承接债务的方式购买电建集团持有的顾问集团、北京院、华东院、西北院、中南院、成都院、贵阳院、昆明院等八家公司100%股权。

同时公司向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，发行数量不超2,000万股，募集资金总额不超过20亿元，且不超过本次交易总金额的25%，募集配套资金拟用于补充公司流动资金。

本次发行普通股的数量预计约为39.48亿股，普通股购买资产的股票发行底价为2.77元/股，本次向电建集团发行股份的价格为3.63元/股，较发行底价溢价31.05%。

此外，中国电建还将以承接债务的方式向电建集团支付部分对价25亿元，所承接债务为电建集团已发行的本金为25亿元的2012年度第一期中期票据（12水电工MTN1）。

经预估，截至2014年5月31日，中国电建拟收购的标的资产的预估值约为168.30亿元；标的资产未经审计账面价值约为99.11亿元，预估增值率约为69.81%。

公司表示，目前，电建集团主要工程承包施工业务已通过中国电建的平台实现上市，而水电、风电勘测设计业务仍属于电建集团未上市资产。 因此，为实现中国电建的产业链整合与统一管控，提高上市公司质量，推动国有资产证券化，将水电、风电勘测设计业务板块资产注入上市公司平台是必由之路。

公司指出，通过本次交易，电建集团下属盈利能力较强的水电、风电勘测设计业务资产进入上市公司，有助于增强中国电建的核心竞争能力和持续经营能力，提升长期盈利能力。

中国电建因筹划重大事项，自5月13日起停牌，停牌前收报2.79元。（完）

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(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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