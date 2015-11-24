中国能源建设IPO拟筹19.6亿美元 明天开始路演--IFR

路透香港11月24日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，全球最大的电力行业全面解决方案提供商之一--中国能源建设股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹19.6亿美元，明天开始路演。

据载于联交所的上市文件显示，中国能源建设于2012-14年参与设计及/或建设的电厂的总并网装机容量超过160吉瓦，排名世界第一。该公司曾经承建项目包括拥有世界最大水电站的三峡工程。（完）