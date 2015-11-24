中国能源建设IPO拟筹19.6亿美元 明天开始路演--IFR

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港11月24日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，全球最大的电力行业全面解决方案提供商之一--中国能源建设股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹19.6亿美元，明天开始路演。
报导并称，中国能源建设拟发售88亿股股份，招股价区间为每股1.59-1.73港元。
就上述消息，该公司未有即时回覆路透查询。
据载于联交所的上市文件显示，中国能源建设于2012-14年参与设计及/或建设的电厂的总并网装机容量超过160吉瓦，排名世界第一。该公司曾经承建项目包括拥有世界最大水电站的三峡工程。（完）
(编译 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)