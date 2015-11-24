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中国财经 | 2015年 11月 24日 星期二 17:38 BJT

中国能源建设IPO拟筹19.6亿美元 明天开始路演--IFR

路透香港11月24日 - 据汤森路透旗下IFR周二报导，全球最大的电力行业全面解决方案提供商之一--中国能源建设股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹19.6亿美元，明天开始路演。

报导并称，中国能源建设拟发售88亿股股份，招股价区间为每股1.59-1.73港元。

就上述消息，该公司未有即时回覆路透查询。

据载于联交所的上市文件显示，中国能源建设于2012-14年参与设计及/或建设的电厂的总并网装机容量超过160吉瓦，排名世界第一。该公司曾经承建项目包括拥有世界最大水电站的三峡工程。（完）

(编译 雷美珍；审校 林高丽)

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