中国能源建设锁定20名基础投资者 合占IPO比重约三分之二

路透香港11月25日 - 据路透周三获得的销售文件显示，全球最大的电力行业全面解决方案提供商之一--中国能源建设股份有限公司已锁定20名基础投资者，合占香港首次公开发售（IPO）比重大约三分之二。

文件显示，20名基础投资者合计认购金额12.65亿美元，其中除了通用电气（GE）(GE.N)一家外资之外，其余均为国内机构，一半属于能源及能源相关企业。单一最大认购金额来自中国主权投资机构丝路基金的3亿美元，其次为国家电网的2亿美元，GE则认购1,500万美元。

这些股份设有6个月锁定期，自上市日起计算。

中国能源建设拟发售88亿股H股，其中91%为新股，9%旧股；招股价区间为每股1.59-1.73港元，集资139.92-152.24亿港元（18.05-19.64亿美元）。

该公司今天开始路演，预算12月3日定价，10日在联交所挂牌上市，新股编号“3996”，上市保荐人为中金香港以及中信里昂证券。

中国能源建设于2012-14年参与设计及/或建设的电厂的总并网装机容量超过160吉瓦，排名世界第一。该公司曾经承建项目包括拥有世界最大水电站的三峡工程。

于2012-14年三个年度，该公司录得收入分别为1,392亿、1,536亿及1,838亿元人民币，净利15.48亿、13.44亿及21.53亿元。今年首5月的收入为674亿元，净利10.99亿元，分别按年增长11%及78%。

以下为各家基础投资者及认购金额（亿美元）：

丝路基金 3.0

国家电网 2.0

南方电网 0.6

华能新能源(0958.HK) 0.5

中国大唐 0.5

华电福新(0816.HK) 0.5

中广核 0.5

中国西电集团 0.5

浙能 0.5

北京能源 0.5

Zhongchuan Investment 0.5

光大证券(601788.SS) 0.5

中信银行(0998.HK) 0.5

四川发展控股 0.5

中国平安(2318.HK) 0.3

山东国有资产投资 0.3

中信重工机械(601608.SS) 0.3

GD Hengjian 0.3

中国建设投资 0.2

GE 0.15

================================

总计 12.65 （完）