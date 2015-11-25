中国能源建设锁定20名基础投资者 合占IPO比重约三分之二

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月25日 - 据路透周三获得的销售文件显示，全球最大的电力行业全面解决方案提供商之一--中国能源建设股份有限公司已锁定20名基础投资者，合占香港首次公开发售（IPO）比重大约三分之二。
文件显示，20名基础投资者合计认购金额12.65亿美元，其中除了通用电气（GE）(GE.N)一家外资之外，其余均为国内机构，一半属于能源及能源相关企业。单一最大认购金额来自中国主权投资机构丝路基金的3亿美元，其次为国家电网的2亿美元，GE则认购1,500万美元。
这些股份设有6个月锁定期，自上市日起计算。
中国能源建设拟发售88亿股H股，其中91%为新股，9%旧股；招股价区间为每股1.59-1.73港元，集资139.92-152.24亿港元（18.05-19.64亿美元）。
该公司今天开始路演，预算12月3日定价，10日在联交所挂牌上市，新股编号“3996”，上市保荐人为中金香港以及中信里昂证券。
中国能源建设于2012-14年参与设计及/或建设的电厂的总并网装机容量超过160吉瓦，排名世界第一。该公司曾经承建项目包括拥有世界最大水电站的三峡工程。
于2012-14年三个年度，该公司录得收入分别为1,392亿、1,536亿及1,838亿元人民币，净利15.48亿、13.44亿及21.53亿元。今年首5月的收入为674亿元，净利10.99亿元，分别按年增长11%及78%。
以下为各家基础投资者及认购金额（亿美元）：
丝路基金 3.0
国家电网 2.0
南方电网 0.6
华能新能源(0958.HK) 0.5
中国大唐 0.5
华电福新(0816.HK) 0.5
中广核 0.5
中国西电集团 0.5
浙能 0.5
北京能源 0.5
Zhongchuan Investment 0.5
光大证券(601788.SS) 0.5
中信银行(0998.HK) 0.5
四川发展控股 0.5
中国平安(2318.HK) 0.3
山东国有资产投资 0.3
中信重工机械(601608.SS) 0.3
GD Hengjian 0.3
中国建设投资 0.2
GE 0.15
================================
总计 12.65 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。