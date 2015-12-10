中国能源建设首日挂牌“潜水” 早盘初段较招股价低近4%

路透香港12月10日 - 全球最大的电力行业全面解决方案提供商之一--中国能源建设股份有限公司(3996.HK)周四首日挂牌“潜水”，早盘初段较招股价低近4%。

该股开盘报1.54港元，其后一度低探1.51港元。香港时间10:08，报1.53港元，低于招股价3.8%；大市恒生指数.HSI则升0.19%

这家集资近140亿港元的公司此前以招股价区间下限定价，为每股1.59港元，发售88亿股H股。

不过近期大市气氛转弱对中国能源建设的招股反应产生负面影响，其中面向散户的公开发售部分仅录得约0.31倍认购，国际配售部分由于已锁定20名基础投资者而录得适度超额认购。

包括丝路基金、国家电网、华能新能源(0958.HK)、华电福新(0816.HK)、通用电气(GE.N)在内的基础投资者[nL3S13K1EY]，合占IPO股份比重七成，或上市后股本约21%，这批股份设有6个月锁定期。

中国能源建设于2012-14年参与设计及/或建设的电厂的总并网装机容量超过160吉瓦，排名世界第一。该公司曾经承建项目包括拥有世界最大水电站的三峡工程。（完）