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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 29日 星期三 14:25 BJT

切赫五度当选捷克足球先生

捷克足协周二宣布，切尔西门将切赫第五次当选捷克年度足球先生，平历史纪录。切赫现年29岁，曾於2005年、2008年、2009年与2010年分别获此殊荣。本次票选中他得分为627分，沃尔夫斯堡中场基拉切克排名第二，得分340分，第三名阿森纳中场罗西基，得312分。路透

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