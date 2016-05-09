CFETS人民币汇率三个篮子指数均续创下纪录新低

路透上海5月9日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(5月6日)的人民币汇率指数为96.61，较前周下跌0.53%，较2014年底下跌3.39%，为连续第六周创纪录新低。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为97.76和96.09，较前周分别下跌0.31%和0.98%，较2014年底则分别贬值2.24%和3.91%；其中BIS篮子指数和SDR篮子指数均再次刷新公布来最低水平。

上周人民币兑美元下跌0.26%，而美元指数探底回升，最终小升0.14%；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.59%，而美元指数累计上涨4.01%。

中国货币网此前发布特约评论员文章称，市场供求因素的变化使4月人民币名义有效汇率继续呈现小幅贬值的态势，但若将物价因素考虑在内，人民币对一篮子货币汇率仍保持了基本稳定。

而中国央行此前发布今年一季度货币政策执行报告，以专栏形式介绍了完善人民币兑美元汇率中间价形成机制的进程。央行称，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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