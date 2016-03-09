中国电子集团将混改引入战投 并提升资产证券化率--总经理

路透上海3月9日 - 在近期抛出长城电脑和长城信息的重组方案后，中国电子信息产业集团总经理、全国政协委员刘烈宏指出，未来将加强投资主体多元化、混改引入战略投资者；并推动所属企业员工持股；有计划稳步推进集团公司包括军工资产在内的整体资产证券化水平。

刘烈宏在两会期间接受上海证券报采访时并表示，现在正在推进实施的长城电脑和长城信息合并同时注入军工资产的项目，正式开启了中国电子军工资产上市之路，未来将根据产业需求和军工电子业务发展需要，继续按照军民融合发展的思路、有计划并稳步推进包括军工资产在内集团整体资产的证券化。

他谈到，在集团推进资产证券化上，依然把握“一个板块一个上市公司”的布局；同时要强化分类，有的板块规模较大、产业链较长，会根据板块的特点推进相应的资产证券化工作。产业结构调整过程中，会更多通过上市公司运作重大项目，通过资产证券化提高上市公司的盈利能力。

资料显示，中国电子信息产业集团的主业板块包括集成电路与关键元器件、软件与服务、专用整机及核心零部件、新型平板显示、现代电子商贸与园区服务，此外还有战略性新兴产业。而集团旗下上市平台多达16个（长城电脑和长城信息重组前），包括11家A股公司和5家H股公司。

刘烈宏还指出，近几年集团一直在推进产品结构调整，推动产品向中高端、中上游转型。重点关注集成电路、软件、信息安全、高新电子等新技术领域。还有就是做好减法，加大对一般性贸易和制造业的削减力度。

在处置“僵尸企业”方面，他表示，集团对僵尸企业的定义是无效低效的资产以及控制力不强的资产，其处置方式则包括挂牌出售、转让、关停、重组等。这些年已经减少了400-500家僵尸企业，计划在未来三年继续减少150家左右。

此外21世纪经济报导援引刘烈宏指出，中国电子信息集团证券化率在不断上升，未来要达到80%资产证券化率这个目标。

中国长城计算机深圳股份有限公司(000066.SZ)2月公布其重组方案，换股合并兄弟公司长城信息000748.SZ，以资产置换和发行股份购买相结合的方式收购两家军工企业，整个交易涉及资产规模约230亿元人民币，公司还拟增发股份配套融资至多80亿元。而整合后的长城电脑，将成为中国电子自主可控计算的重要载体。（完）