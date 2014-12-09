中国电子信息制造业增加值今年将实现两位数增长--工信部官员

路透北京12月9日 - 中国工业和信息化部副部长杨学山周二表示，今年中国规模以上电子信息制造业增加值将实现同比两位数增长。

新华社援引他在一论坛上称，电子信息产业的高速增长是在基数大、许多产品已经拥有较大市场份额的基础上实现的。

“面对庞大的基数，产业仍能实现增长，表明产业自主创新力和核心竞争力的提升，以手机为例，从手机品牌到芯片和操作系统，国产化程度日益增长。”他表示。

工信部数据显示，今年1-10月，中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.9%，高出工业平均水平3.5个百分点。全行业利润率小幅回暖，企业亏损面进一步收窄。

对于电子信息产品质量，中国电子信息行业联合会副会长周子学在同一场合表示，加强质量建设是告别产品“廉价”印象，提高竞争力和附加值的主攻方向。

他并建议，中国电子信息企业可建立质量在线监测和追溯系统，引入专业服务机构进行质量测评和品牌培育；同时，中国电子信息行业联合会也将就电子信息业企业质量情况开展调研，构建质量交流平台，为企业提供质量问题解决方案。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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